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Умер основатель группы The Clash Кит Левен

Умер основатель группы The Clash Кит ЛевенОснователь групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен скончался в возрасте 65 лет

Британский рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Deadline.

Писатель Адам Хаммонд сообщил, что Левен умер в своем доме в Норфолке в пятницу, 11 ноября, от рака печени. По его словам, музыкант был «одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен».

«Он стремился создать новую парадигму в музыке. Его игра на гитаре в течение девяти минут Theme, первого трека на первом альбоме Public Image Ltd., определила, какой должна быть альтернативная музыка», — отметил Хаммонд.

Кит Левен — британский рок-музыкант, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Наряду с Джоном Лайдоном и Джа Уобблом, он является одним из основателей коллектива Public Image Ltd. Первый альбом группы First Issue занял 22-е место в чартах 1978 года, ему предшествовал сингл Public Image, который попал в десятку лучших. Второй альбом группы Metal Box 1979 года считается классикой пост-панка. В 1983 году Левен покинул коллектив.

Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался актер Кевин Конрой, озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и играх. Причина смерти — онкологическое заболевание.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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