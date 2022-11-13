. В Белгородской области несколько сел попали под минометный обстрел ВСУ

Несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под минометный обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по его словам, нет, но зафиксировано попадание снаряда в газовый распределитель на окраине одного из населенных пунктов.

Для устранения последствий обстрела потребуется два часа. Сейчас проводится подомовой обход жителей.

Как писала «Парламентская газета», в регионе до 21 ноября продлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Впервые он был введен в приграничных субъектах РФ после начала спецоперации на Украине. Также на две недели продлевается действие постановления о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.