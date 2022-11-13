. В Microsoft Flight Simulator нашли «пасхалку», которая позволяет сыграть в прошлые части серии

Вадим Карасев





Microsoft на этой неделе выпустила большое обновление для Microsoft Flight Simulator — к 40-летию серии. Апдейт добавляет много нового контента, в том числе вертолеты. Нашли игроки в Microsoft Flight Simulator после обновления и интересную «пасхалку».

На дисплее самолета можно сыграть в 4 части серии Microsoft Flight Simulator — версии, которые были выпущены с 1982 по 1989 годы. Для этого необходимо настроить полет на Diamond DA62 и переключиться на вид из кабины, когда вы появитесь на взлетной полосе. Далее используйте переключатель «ELT», который располагается в правом нижнем углу правого дисплея. После этого на дисплее появятся игры с экранной клавиатурой.

Журналист Том Уоррен выпустил видео, которое можно посмотреть ниже, в нем показывается данный способ получить доступ к 4-м версиям Microsoft Flight Simulator.

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