. В Париже назвали «движущую силу» Европы по мнению Макрона и Шольца

Вадим Карасев

Глава МИД Франции: Макрон и Шольц считают отношения Парижа и Берлина движущей силой Европы

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Parisien заявила, что отношения между Парижем и Берлином являются «движущей силой» для Европы по мнению французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Когда Франция и Германия приходят к согласию, это часто представляет собой среднюю точку равновесия внутри ЕС: мы несем эту ответственность, и каждый из нас это знает», — считает глава французского внешнеполитического ведомства.

Ранее отношения Шольца и Макрона были названы ледяными. Сообщалось, что подтверждением этому является отсутствие совместного выступления лидеров стран в прессе. Французский лидер критиковал немецкого коллегу за решение выделит дополнительное финансирование на энергосферу Германии.