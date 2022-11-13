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В сети оценили решение канцлера Германии по российскому газу

В сети оценили решение канцлера Германии по российскому газуПользователи Twitter поприветствовали решение Шольца не вводить санкции против газа из РФ

Пользователи Twitter оценили решение канцлера Германии Олафа Шольца по российскому газу и поприветствовали намеренный отказ вводить санкции против этого энергоресурса, поскольку от поставок зависят многие страны.

Комментатор с никнеймом @pedroqueosjodan отметил, что Берлину потребовалось девять месяцев, чтобы понять, что надежный и дешевый российский газ жизненно важен для европейских государств.

Пользователь @inferno24778 указал, что подобное решение спровоцировано боязнью народного недовольства в преддверии зимы. Некоторые в Сети отметили, что именно грядущие холода спровоцировали Германию на решение отказаться от санкций.

«Чтобы прийти к такому заключению, пришлось проделать серьезную умственную гимнастику», — сыронизировал @TheThinkerHC.

«НАТО диктует и решает, а остальные подчиняются! Какое презрение и какое высокомерие по отношению к другим народам», — добавил @dnog130.

12 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил нежелание Германии вводить санкции против газа из России. По его словам, Берлин намеренно пошел на такой шаг, поскольку понимал, что многие страны зависят от российских поставок на 80-90 процентов. При этом, уточнил политик, Германия получала от России лишь половину общего объема газа, а теперь не получает вовсе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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