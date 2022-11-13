. В сети появляются материалы и информация по Atomic Heart, некто заполучил билд игры

Вадим Карасев





В сети начала появляться новая информация по игре Atomic Heart, при этом публикуют ее не разработчики. Некто на Reddit написал, что он заполучил рабочий билд игры. По словам этого пользователя, у него есть видеоматериалы, но он пока не знает, стоит ли их публиковать. Но скриншоты из игры он опубликовал — их можно видеть ниже.

Отдельного внимания заслуживает информация о самой игре, которой пользователь поделился. Atomic Heart, по словам этого пользователя, оказалась «скучной» в прологе. При этом, он описывает, что в рамках пролога игроки видят много различных элементов игры: можно управлять летающей машиной, плавать, встречается бабушка из трейлера и обучают стрелять по врагам.

Напомним, релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года, сразу после выхода игра будет в Game Pass.