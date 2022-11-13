. В Швейцарии слили информацию о поездке президента в Киев

Вадим Карасев

МИД Швейцарии пожаловался в Генеральную прокуратуру страны в связи с утечкой данных о недавнем визите президента Иньяцио Кассиса на Украину.

Швейцарский лидер прибыл в Киев 20 октября, о чем сразу же сообщил в социальных сетях. Детали визита и сам факт поездки, пишет газета Le Temps, держались в секрете. Несмотря на попытки скрыть информацию, о планах Кассиса узнало одно из популярных ежедневных изданий. В МИД страны заявили, что утечка могла поставить под угрозу безопасность президента и сопровождавшей его делегации.



"Генеральная прокуратура Швейцарии подтверждает, что получила жалобу о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Жалоба была подана Федеральным департаментом иностранных дел против неизвестных лиц по подозрению в разглашении служебной тайны", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ответ на запрос РИА Новости МИД Швейцарии подтвердил подачу жалобы "относительно неосторожных действий в связи с поездкой президента Кассиса в Киев".

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