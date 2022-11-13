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В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе

В Запорожье объяснили снятый флаг России в МелитополеРогов: российский флаг вернется на прежнее место в Мелитополе после планового ремонта

Российский флаг был снят с главной площади Мелитополя в связи с плановым ремонтом флагштока Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшем будущем государственный флаг вернется на свое место. «Запорожье — это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» — написал Рогов.

Ранее 13 ноября он рассказал, что осенняя погода и распутица не слишком существенно повлияют на возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) оперативно перемещать подразделения на запорожском направлении. По его словам, это обусловлено наличием современных средств ведения боя: на ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) фактор погоды особо не оказывает влияния.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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