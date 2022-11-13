. Виктория Боня осталась без имущества

Квартиру Виктории Бони обчистили уже во второй раз. Сейчас телезвезда находится в отпуске во Франции. Боня думала остаться там еще некоторое время, однако все планы пришлось резко изменить. Шокирующее известие Виктория сообщила в соцсетях. Как оказалось, злоумышленники воспользовались ее отсутствием дома и обокрали имущество.«Пришлось вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все потому что мою квартиру ограбили. Завтра расскажу подробнее», — пообещала звезда. Фолловеры сопереживают ведущей, но некоторые из них упрекнули ее. «Уже вроде не в первый раз грабят. Терраса большая, в дом, наверное, несложно пробраться»; «Больше рассказывайте, что вы не дома. Элементарная безопасность», — пишут они.