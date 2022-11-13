. Власти Новой Каховки допустили возможность консервации ГЭС из-за обстрелов ВСУ
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Власти Новой Каховки допустили возможность консервации ГЭС из-за обстрелов ВСУ

Власти Новой Каховки допустили возможность консервации ГЭС из-за обстрелов ВСУВласти Новой Каховки допустили возможность консервации ГЭС из-за ракетных обстрелов ВСУ

Власти Новой Каховки допустили консервацию гидроэлектростанции (ГЭС) из-за ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделал глава администрации города в Херсонской области Владимир Леонтьев. Его в воскресенье, 13 ноября, цитирует ТАСС.

«Гидроэлектростанция продолжает стоять и даже работать. Очевидно, что под такими серьезными обстрелами и в такой ситуации, наверное, придется ее консервировать, к большому сожалению», — сообщил Леонтьев.

Ранее от рассказал, что ночью с 12 на 13 ноября украинские войска вели интенсивные артиллерийские и ракетные обстрелы города и Каховской ГЭС. Также при обстреле погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

11 ноября представитель администрации города Руслан Агаев отмечал, что ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуры Новой Каховки. Мост через Каховскую ГЭС был подорван.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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