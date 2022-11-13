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Волочкова рассказала о своей мечте

Волочкова рассказала о своей мечтеВолочкова призналась, что мечтает об экранизации ее автобиографии «Плата за успех»

Российская артистка балета Анастасия Волочкова на встрече с поклонниками в Екатеринбурге рассказала о своей мечте. Об этом сообщает URA.RU.

По ее словам, она мечтает о том, чтобы по ее автобиографии «Плата за успех» сняли фильм. «Эта история не про мои стертые в кровь пальцы ног от пуант и даже не ушаты грязи, сливаемые на меня. Эта плата — это предательство близких людей», — отметила балерина.

Также Волочкова напомнила о своем музыкальном альбоме «Вселенная» и назвала себя «единственной поющей балериной».

Ранее Волочкова прокомментировала слухи о своих долгах по коммуналке. Артистка опровергла ранее распространенную СМИ информацию о том, что задолжала за ЖКУ 644,4 тысячи рублей. Балерина заявила, что на нее подали в суд из-за громкого имени и желания отомстить за ранее выигранные дела.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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