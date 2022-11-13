. Восточный календарь подскажет, 2023 год какого животного будет по гороскопу

До встречи Нового 2023 года осталось немного времени. Чуть менее чем через месяц наступит декабрь, а затем и долгожданна волшебная ночь. Астрологи рекомендуют к этому торжеству готовится заранее, согласно предпочтениям Хозяину будущего года.

Год какого животного наступит в 2023-м

2023 год по восточному календарю будет годом Чёрного Водяного Кролика или Кота. Дело в том, что «Кролик — Кот» — это единственный случай в восточном календаре, когда год символизируют сразу два животных.





Впрочем, эти звери во многом похожи. С виду они милые, мягкие и пушистые. Но при этом достаточно хитрые, а также обладают острыми когтями, чтобы дать отпор.

Как известно, постоянной даты встречи Нового года на Востоке нет, праздник наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния, и все время из-за цикличности лунных месяцев это происходит по-разному. Поэтому европейцев, родившихся в первых числах привычного для них нового года, не следует торопиться причислять сразу к нашим «братцам-кроликам». Возможно, они самые что ни на есть «тигры», поскольку эпоха власти Водяного Кролика (Кота) начнется только 22 января 2023 года и продлится аккурат до 9 февраля года 2024-го.

В каком цвете встречать праздник

Продумать свой наряд рекомендуется задолго до праздника, ведь это будет зависеть от того, где и с кем проходит встреча Нового года. Домашний образ не должен быть вычурным, его составляющие — удобство, уют и спокойные тона. Вы можете отдать предпочтение всему тому, что любите и к чему привыкли. Если все-таки решили выйти в свет, астрологи очень рекомендуют использовать в одежде лиловые оттенки.

Яркие и пёстрые образы для 2023-го года не подойдут. Наоборот, лучше сделать выбор в пользу удобства и уюта. Тон вашего наряда должен быть спокойным.

Счастливые цвета 2023 года, полученные от элементов Дерева и Воды — лазурно-синий и яблочно-зелёный. Данные цвета являются укрепляющими в 2023 году, в особенности они сулят удачу тем, кто носит талисманы, иные аксессуары, оформленные в эти цвета, а также соответствующую одежду.

Как встречать год Кролика (Кота)

Конечно, встречать очаровательного Кролика лучше всего в кругу семьи — тихо, пристойно и предсказуемо. Этот зверек очень ценит домашний уют. Также обязательно навестите близких и родственников, приготовьте им в качестве подарков какой-нибудь инвентарь для сада и огорода.

Что должно быть на столе?

Лучше отдать предпочтение блюдам из овощей и фруктов. Побольше зелени – моркови, капусты, укропа, салата, лука. Это точно не помешает! Хотите побаловать хозяев года вкусненьким, вспомните, что коты особенно жалуют рыбку. И да, пусть в вашем новогоднем меню будут и семга, и селедочка, и тунец. В самых разнообразных вариациях и объемах.