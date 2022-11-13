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Восточный календарь подскажет, 2023 год какого животного будет по гороскопу

Восточный календарь подскажет, 2023 год какого животного будет по гороскопу

До встречи Нового 2023 года осталось немного времени. Чуть менее чем через месяц наступит декабрь, а затем и долгожданна волшебная ночь. Астрологи рекомендуют к этому торжеству готовится заранее, согласно предпочтениям Хозяину будущего года.

Год какого животного наступит в 2023-м

2023 год по восточному календарю будет годом Чёрного Водяного Кролика или Кота. Дело в том, что «Кролик — Кот» — это единственный случай в восточном календаре, когда год символизируют сразу два животных.


Впрочем, эти звери во многом похожи. С виду они милые, мягкие и пушистые. Но при этом достаточно хитрые, а также обладают острыми когтями, чтобы дать отпор.

Как известно, постоянной даты встречи Нового года на Востоке нет, праздник наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния, и все время из-за цикличности лунных месяцев это происходит по-разному. Поэтому европейцев, родившихся в первых числах привычного для них нового года, не следует торопиться причислять сразу к нашим «братцам-кроликам». Возможно, они самые что ни на есть «тигры», поскольку эпоха власти Водяного Кролика (Кота) начнется только 22 января 2023 года и продлится аккурат до 9 февраля года 2024-го.

В каком цвете встречать праздник

Продумать свой наряд рекомендуется задолго до праздника, ведь это будет зависеть от того, где и с кем проходит встреча Нового года. Домашний образ не должен быть вычурным, его составляющие — удобство, уют и спокойные тона. Вы можете отдать предпочтение всему тому, что любите и к чему привыкли. Если все-таки решили выйти в свет, астрологи очень рекомендуют использовать в одежде лиловые оттенки.

Яркие и пёстрые образы для 2023-го года не подойдут. Наоборот, лучше сделать выбор в пользу удобства и уюта. Тон вашего наряда должен быть спокойным.

Счастливые цвета 2023 года, полученные от элементов Дерева и Воды — лазурно-синий и яблочно-зелёный. Данные цвета являются укрепляющими в 2023 году, в особенности они сулят удачу тем, кто носит талисманы, иные аксессуары, оформленные в эти цвета, а также соответствующую одежду.

Как встречать год Кролика (Кота)

Конечно, встречать очаровательного Кролика лучше всего в кругу семьи — тихо, пристойно и предсказуемо. Этот зверек очень ценит домашний уют. Также обязательно навестите близких и родственников, приготовьте им в качестве подарков какой-нибудь инвентарь для сада и огорода.

Что должно быть на столе?

Лучше отдать предпочтение блюдам из овощей и фруктов. Побольше зелени – моркови, капусты, укропа, салата, лука. Это точно не помешает! Хотите побаловать хозяев года вкусненьким, вспомните, что коты особенно жалуют рыбку. И да, пусть в вашем новогоднем меню будут и семга, и селедочка, и тунец. В самых разнообразных вариациях и объемах.

# Общество Разное
По материалам: rsute

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