. Все лунные и солнечные затмения 2023 года

Вадим Карасев

Затмения — одни из самых опасных дней в году. Астрологи предлагают вам ознакомиться с четырьмя затмениями, которые произойдут в 2023 году. Они могут оставить неизгладимый след на мировой истории и на жизни каждого из нас в отдельности.

Старайтесь всегда планировать свои дела наперед, оценивая шансы на успех в той или иной сфере, исходя из того, какие астрологические события актуальны для того или иного периоды. Эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказали о транзитах планет в 2023 году и об их ретроградных фазах. Настало время узнать всё о лунных и солнечных затмениях.

20 апреля — кольцеобразное полное затмение Солнца

Первое затмение окажется полным солнечным. Это очень опасное событие, ведь Луна полностью войдет в солнечный диск, но из-за пребывания в относительном удалении от Земли её диск не сможет закрыть Солнце полностью. Такие затмения являются крайне непредсказуемыми.

Луна и Солнце будут в знаке Тельца, поэтому затмение 20 апреля затронет сразу несколько сфер — домашние дела, финансы, работу и здоровье. Сказать точно, в какой из них нам с вами придется встретиться с трудностями, не представляется возможным. Вероятно, у кого-то будут проблемы сразу во всех направлениях.

Что до мировых событий, то в всё, что будет происходить в этот день, будет иметь двойственную природу. Последствия событий, которые будут происходить в этот день, не станут долгоиграющими.

5 мая — полутеневое лунное затмение

Через две недели после солнечного произойдет лунное затмение. Оно пройдет под влиянием Скорпиона. Правление стихии Воды означает, что последствия данного затмения будут ощущаться на протяжении нескольких месяцев. Они могут быть скрытыми, поэтому астрологи советуют оставаться предельно внимательными на протяжении всего дня.

Это день предательств, обмана, мошенничества. Астрологи настоятельно советуют не тратить 5 мая деньги, не влезать в авантюры и ни в коем случае не наживать себе врагов. Если в этот день перейти кому-нибудь дорогу, этот человек может затаить на вас обиду. В последствии он может попробовать отомстить вам. Еще в этот день будет обостряться ревность, тяга к манипуляциям.

На глобальном уровне затмение подтолкнет многие газеты, издания и журналы говорить неправду. Верить новостям в такой день точно будет не лучшим решением.

14 октября — кольцеобразное солнечное затмение

Данное затмение будет длиться около шести часов. На протяжении всего этого времени в мире будет царить хаос. И Луна, и Солнце встретятся в Знаке Весов. Это значит, что многим из нас придется встретить на пути эмоциональные проблемы. Скорее всего, в этот день большое количество людей по всему миру начнет вспоминать свои прошлые недочеты и проблемы, начнет винить себя за то, чего не делали.

В этот день можно ожидать больших ошибок со стороны правоохранительных органов, судов. Справедливость может не восторжествовать из-за ошибок или мелочности людей. Именно поэтому выяснение отношений, судебные заседания и переговоры лучше перенести наследующий день.

28 октября — частное лунное затмение

Последнее затмение в 2023 году окажется наименее опасным, но это не значит, что в этот день можно расслабляться. Это будет день пребывания Луны в Овне, поэтому импульсивность и агрессия выйдут на совершенно новый уровень. Ссоры и выяснение отношений не принесут вам ничего хорошего.

Если в этот день поссориться с кем-то, вероятность вернуть все на круги своя будет минимальной. Обиды будут сильнее, ровно как и нервозность людей. Достичь гармонии в общении с близкими и друзьями будет очень сложно, поэтому лучше просто побыть в уединении и не надоедать никому со своими проблемами, нравоучениями.