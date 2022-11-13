. ВСУ обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области

Вадим Карасев

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Краснооктябрьский, жертв нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, обошлось без человеческих жертв. Повреждены объекты энергоснабжения, вследствие чего поселок обесточен.

«Предварительно зафиксировано семь прилетов», — написал глава граничащего с Украиной региона. В результате обстрела произошло возгорание, пожар охватил гаражи и хозяйственные постройки. Осколки от снарядов посекли трехэтажное жилое здание, также разбиты 20 окон.

В настоящее время экстренные службы работают на месте обстрела. Старовойт пообещал, что власти окажут населению все необходимую помощь.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.