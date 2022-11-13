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Земфира побирается по Европе

Земфира побирается по Европе
Певица Земфира пытается заработать на жизнь скромными концертами. В свое время певица с аншлагом давала концерты в «Олимпийском». Последние годы Земфира часто говорила, что больше не хочет выступать. Однако, похоже, после переезда за границу певица изменила свое решение. 9 октября стартовал зарубежный тур звезды. Он начался с кипрского Лимасола и продолжился в Тель-Авиве, Стамбуле, Праге, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне.
Вместимость залов, которые собирает Земфира, не доходит до трех тысяч человек, тогда как в России артистка выступала на лучших площадках. Например, в 2016-м году она собрала полный «Олимпийский» на 35 тысяч человек. Несмотря на значительное падение доходов, за границей звезда не бедствует. По информации РИА Новости, стоимость билетов на ее концерт в Нидерландах стартует от 120 евро (7,3 тысячи рублей). С учетом того, что все они проданы, общая выручка за шоу составит от 14 до 18 миллионов рублей. Какая именно часть этих денег достанется Земфире и ее коллективу, точно неизвестно.
# Шоу-бизнес Земфира, певица
По материалам: z-aya

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