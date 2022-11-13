Журнал TIME назвал 7 главных изобретений 2022 года в категории «Игры и развлечения»
Сегодня, 19:15 Вадим Карасев
Каждый год авторитетный журнал TIME выбирает лучшие изобретения в различных категориях: от фитнеса до еды. Есть и отдельная категория, которая посвящена развлечениям и играм. В этом году список из 7 главных изобретений в данной категории, по версии TIME, выглядит следующим образом:
Unreal Engine 5. Новый движок Epic Games, который впервые представили еще в прошлом году, но в этом состоялся его полноценный релиз.
HyperX Cloud Alpha Wireless. Новая беспроводная гарнитура, которая позиционируется в качестве лучшего решения для «игровых марафонов» — она способна работать до 300 часов на одной зарядке.
ROLI Seaboard Rise 2. Контроллер синтезатор, который позволяет «управлять музыкой в 5 измерениях».
Analogue Pocket. Портативная консоль для игры в ретро-проекты.
Holoplot X1 Matrix Array. Уникальная аудиосистема.
Samsung The Freestyle. Портативный проектор с умными функциями.
Victrola Revolution Go. Автономный проигрыватель виниловых пластинок с Bluetooth.
Напомним, в 2020 году Xbox Series S попала в список лучших изобретений по версии TIME.
По материалам: newxboxone