. Журнал TIME назвал 7 главных изобретений 2022 года в категории «Игры и развлечения»

Вадим Карасев





Каждый год авторитетный журнал TIME выбирает лучшие изобретения в различных категориях: от фитнеса до еды. Есть и отдельная категория, которая посвящена развлечениям и играм. В этом году список из 7 главных изобретений в данной категории, по версии TIME, выглядит следующим образом:

Новый движок Epic Games, который впервые представили еще в прошлом году, но в этом состоялся его полноценный релиз.Новая беспроводная гарнитура, которая позиционируется в качестве лучшего решения для «игровых марафонов» — она способна работать до 300 часов на одной зарядке.Контроллер синтезатор, который позволяет «управлять музыкой в 5 измерениях».Портативная консоль для игры в ретро-проекты.Уникальная аудиосистема.Портативный проектор с умными функциями.Автономный проигрыватель виниловых пластинок с Bluetooth.

Напомним, в 2020 году Xbox Series S попала в список лучших изобретений по версии TIME.