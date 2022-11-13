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Звезда «Сумерек» женился

Звезда «Сумерек» женилсяDaily Mail: американский актер Тейлор Лотнер женился на 24-летней возлюбленной

30-летний американский актер Тейлор Лотнер женился ровно через год после помолвки. Избранницей артиста стала его 24-летняя возлюбленная Тейлор Доум. Об этом пишет портал Daily Mail.

Свадебная церемония прошла недалеко от Пасо-Роблес в американском штате Калифорния. По данным издания, на свадьбе присутствовало около 100 человек. Свои отношения Доум и звезда киносаги «Сумерки» начали в 2018 году.

В апреле Лотнер купил новый дом в США. Он стал обладателем роскошного поместья в калифорнийском городе Агура-Хиллз, заплатив за двухэтажный особняк 3,9 миллиона долларов. Дом в 650 квадратных метров расположен на участке площадью около 0,4 гектара.

До этого в марте актер продал свое основное жилье за 5 миллионов долларов. Прошлый дом актера находился в том же районе, что новый. В нем пять спален, четыре ванные, кинотеатр и лаундж-зона.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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