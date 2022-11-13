. Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть метеоритный дождь

Практически весь ноябрь 2022 года — с 6-го по 30-е — будет действовать метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев. У каждого из нас появиться шанс загадать свое самое сокровенное желание.

Метеоритный дождь, ноябрь 2022: во сколько и где смотреть звездопад Леониды

Почти весь ноябрь — с 6-го по 30-е число — жители Краснодарского края смогут наблюдать действие метеорного потока Леониды, названного в честь созвездия Лев. Звездопад достигнет пика активности в ночь на 18 ноября — ожидается около 15 метеоров в час. Они яркие и быстрые, их скорость — 71 километр в секунду.





«Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, которые наблюдались в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах», — говорится в сообщении Московского планетария.

Самый мощный в 21 веке метеорный шторм из созвездия Льва ожидается в 2099 году — земляне смогут увидеть до 10 тыс. метеоров в час или 2-3 в секунду.

Будет ли трансляция в Сети

Следить за метеоритным дождем онлайн можно на официальной странице Московского планетария

Как загадать желание чтобы 100% сбылось

Шаг первый. Настроиться

Нужно найти удобное место, откуда хорошо видно звёзды и где вам никто не будет мешать и отвлекать. Лучше всего – где-то на природе, так как яркие огни города не позволят увидеть звёздное небо. Постарайтесь расслабиться и получать наслаждение от созерцания прекрасного и загадочного. Поблагодарите этот мир за всё, что он дал вам. Почувствуйте себя наедине с Вселенной, сконцентрируйтесь на своём желании, на том, как ваша энергия и силы направлены на его исполнение.

Шаг второй. Принять правильное положение

В народе считают, что загадывая желание на падающую звезду нужно повернуться лицом к востоку. Якобы в этом положении Вселенная наиболее восприимчива к просьбам людей.

Шаг третий. Поймать мгновение

Как только вы увидели падающую звезду, как можно быстрее произнесите желание, пока она падает и на небе виден светлый след. Если вы сумеете это сделать, то можете считать, что ваша мечта сбудется. Кстати, загадывать желание не обязательно вслух, можно и про себя.

Шаг четвёртый. Визуализировать

Этот способ придумали, видимо, специально для тех, кто не успел загадать желание, пока звезда падала. Он не такой эффективный, как первый, но у некоторых работает. После того как вы увидели падающую звезду, закройте глаза и постарайтесь в деталях это вспомнить. В этот момент можно проговорить свои желания.

Что делать после того, как желание загадано? После того как вы загадали своё заветное желание, его следует «отпустить» на исполнение, чтобы Вселенная начала его реализовывать.

И самое главное, загадав желание, не думайте, что теперь вам самому ничего не придётся делать для его исполнения. Помните народную мудрость: под лежачий камень вода не течёт. Но звёзды помогут сойтись обстоятельствам так, чтобы ваши мечты смогли осуществиться. Особенно если вы этому поможете.