. Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть метеоритный дождь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть метеоритный дождь

Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть метеоритный дождь

Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть метеоритный дождь

Практически весь ноябрь 2022 года — с 6-го по 30-е — будет действовать метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев. У каждого из нас появиться шанс загадать свое самое сокровенное желание.

Метеоритный дождь, ноябрь 2022: во сколько и где смотреть звездопад Леониды

Почти весь ноябрь — с 6-го по 30-е число — жители Краснодарского края смогут наблюдать действие метеорного потока Леониды, названного в честь созвездия Лев. Звездопад достигнет пика активности в ночь на 18 ноября — ожидается около 15 метеоров в час. Они яркие и быстрые, их скорость — 71 километр в секунду.


«Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, которые наблюдались в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах», — говорится в сообщении Московского планетария.

Самый мощный в 21 веке метеорный шторм из созвездия Льва ожидается в 2099 году — земляне смогут увидеть до 10 тыс. метеоров в час или 2-3 в секунду.

Будет ли трансляция в Сети

Следить за метеоритным дождем онлайн можно на официальной странице Московского планетария

Как загадать желание чтобы 100% сбылось

Шаг первый. Настроиться

Нужно найти удобное место, откуда хорошо видно звёзды и где вам никто не будет мешать и отвлекать. Лучше всего – где-то на природе, так как яркие огни города не позволят увидеть звёздное небо. Постарайтесь расслабиться и получать наслаждение от созерцания прекрасного и загадочного. Поблагодарите этот мир за всё, что он дал вам. Почувствуйте себя наедине с Вселенной, сконцентрируйтесь на своём желании, на том, как ваша энергия и силы направлены на его исполнение.

Шаг второй. Принять правильное положение

В народе считают, что загадывая желание на падающую звезду нужно повернуться лицом к востоку. Якобы в этом положении Вселенная наиболее восприимчива к просьбам людей.

Шаг третий. Поймать мгновение

Как только вы увидели падающую звезду, как можно быстрее произнесите желание, пока она падает и на небе виден светлый след. Если вы сумеете это сделать, то можете считать, что ваша мечта сбудется. Кстати, загадывать желание не обязательно вслух, можно и про себя.

Шаг четвёртый. Визуализировать

Этот способ придумали, видимо, специально для тех, кто не успел загадать желание, пока звезда падала. Он не такой эффективный, как первый, но у некоторых работает. После того как вы увидели падающую звезду, закройте глаза и постарайтесь в деталях это вспомнить. В этот момент можно проговорить свои желания.

Что делать после того, как желание загадано? После того как вы загадали своё заветное желание, его следует «отпустить» на исполнение, чтобы Вселенная начала его реализовывать.

И самое главное, загадав желание, не думайте, что теперь вам самому ничего не придётся делать для его исполнения. Помните народную мудрость: под лежачий камень вода не течёт. Но звёзды помогут сойтись обстоятельствам так, чтобы ваши мечты смогли осуществиться. Особенно если вы этому поможете.

# Общество Космос
По материалам: rsute

Последние новости

Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть метеоритный дождь
Звездопад Леониды в ноябре 2022 года: где и во сколько смотреть
В Париже назвали «движущую силу» Европы по мнению Макрона и Шольца
В Париже назвали «движущую силу» Европы по мнению Макрона и Шольца
Нумерологический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Алла Пугачева вручила черную метку известной певице
Алла Пугачева вручила черную метку известной певице
Настасья Самбурская восхитила фигурой в откровенном наряде
Настасья Самбурская восхитила фигурой в откровенном наряде
Волочкова рассказала о своей мечте
Волочкова рассказала о своей мечте
Содержательное интервью с английским дедушкой
Содержательное интервью с английским дедушкой
США и Китай уличили в ведении холодной войны в одной сфере
США и Китай уличили в ведении холодной войны в одной сфере
В Швейцарии слили информацию о поездке президента в Киев
В Швейцарии слили информацию о поездке президента в Киев
Горина больше не борется за Архипова: здоровье оказалось важнее
Горина больше не борется за Архипова: здоровье оказалось важнее
Пользователи TikTok начали снимать ролики в поддержку Некоглая
Пользователи TikTok начали снимать ролики в поддержку Некоглая
Максим Галкин разучился шутить, сетуют зарубежные фанаты
Максим Галкин разучился шутить, сетуют зарубежные фанаты

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации (16 фото)
Сравнение сказочных персонажей в мультфильмах Диснея и в советской
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в глобальной политике
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и пойдет в регионы
Российское общество "Знание" "перезагрузится" и
Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО и сменил позывной Космос
Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО и

Еще по теме

Когда наблюдать к концу осени 2017 — Метеорный поток Леониды
Полнолуние помешает наблюдать за метеоритным дождём Леониды
В ночь на 6 мая москвичи увидят звездопад
Звездопад Леониды в 2021 году: на что он влияет и какие желания можно загадать