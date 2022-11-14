. 15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света
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15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света

15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света

С самого детства мы прекрасно знаем, как выглядят различные виды сельскохозяйственных животных. Коровы, козы, куры, кролики — все они для нас настолько привычны, что мы с легкостью опишем их внешность даже с закрытыми глазами. Оказывается, что видовое разнообразие характерно не только для дикой природы.

Фермерские звери также могут удивлять своим видом и необычными фишками. Кто-то приобрёл характерные черты сам по себе, а кто-то подвергся волшебству селекции. Предлагаем вам взглянуть на необычных фермерских животных, которых вы наверняка никогда не видели ранее.

Американская кудрявая лошадь

OSUJillyBean / keltypelechytikjewellery

Будапештский голубь

reddit / Keeperofbeesandtruth

Будапештский короткоклювый турман — одна из самых редких и необычных пород голубей. Помимо внешности, у пернатого есть ещё одна фишка. Он умеет подниматься на большую высоту и долгое время оставаться в воздухе.

Онагадори — японский петух-феникс, который имеет крайне необычный хвост

simspostings / Keeperofbeesandtruth

Фото хвоста поближе

ornithoblog

Разводят этих удивительных петухов в Японии. У них есть выдающийся длинный хвост, который растёт в течение всей жизни. Чтобы не считаться коротким, он должен достигать хотя бы нескольких метров (идеальная длина свыше 7 метров).

В Японии петухи онагадори являются национальным достоянием.

Свиньи породы мейшан, напоминающие мопсов

WittowSoup / grazatt

Гебридская овца выглядит эффектно, но немного зловеще

FormerFruit / VPestilenZ

Дамасская коза

world_agroportal / grazatt

Некоторым внешность дамасской козы может показаться пугающей. Однако в 2008 году она завоевала титул «Самая красивая коза» на конкурсе в Эр-Рияде.

Гиссарские овцы в основном распространены в Таджикистане

ksenobianinSanta

Индийский бегун — утка, которая не умеет сутулиться

roughfield / ksenobianinSanta

Индийские бегуны выделяются среди других домашних уток забавной постановкой туловища. Они высоко поднимают своё тело и сильно вытягивают шею вверх.

Корова техасский лонгхорн поражает своими гигантскими рогами

—ORCINUS—

Бельгийский великан — самая крупная порода домашних кроликов

rockystl

Китайский гусь прекрасен и величественен

accs19

Мамонтовый осёл. Вы только представьте, насколько он мягкий

Stéphane Fillodeau / DonkeySanctuary

Коза породы ламанча

Epona142 / wadeglass

На первый взгляд может показаться, что у коз этой породы отсутствуют уши. Однако это не так. Они просто чрезмерно укорочены, в связи с чем и создаётся эффект «безухости».

Альпака породы сури

roba66

Шерсть этой породы животных является одной из самых дорогих в мире .

Виандот — курица, чей окрас напоминает кольчугу

ksenobianinSanta / TheGeer

Виандот бывает нескольких окрасов. Самый редкий — золотистый голубоокаймлённый.

Здесь вы можете посмотреть фото необычных рептилий, которые восхитят вас своей красотой и величием.

# Интересное
По материалам: twizz

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