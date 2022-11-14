16 человек «похвастались» в сети тем, в каком виде авиакомпании вернули им вещи после перелёта
В авиаперелётах есть своя романтика. Кажется, что предвкушение от предстоящего путешествия ничего не способно испортить. Однако некоторые авиакомпании успешно справляются с этой задачей на пять с плюсом. Забирая свой багаж, «удачливые» путешественники рискуют столкнуться с различными неприятными сюрпризами. Их чемодан может выглядеть настолько безобразно, что с первого взгляда его даже будет тяжело узнать. Однако выходки перевозчиков не ограничиваются только небрежным обращением с багажом. Например, иногда ценный груз могут оставить мокнуть под дождём или забыть его прямо на взлётной полосе.
Посмотрите, что случилось с вещами моего мужа где-то между Манчестером и Коломбо
Чемодан моего дяди после полёта
Самолёт приземлился или чемодан просто сбросили с него?
Мне так жаль владельца этого чемодана
Ноутбук попал под багажную тележку в аэропорту
После перелёта мои вещи были полностью уничтожены
Что за чёрт? Они повесили его на крыло или как?
Любопытно, что нужно было делать с чемоданом, чтобы сломать его и обе молнии?
Забыли чей-то багаж
Кто-то из грузчиков швырял чемодан так, что у него отломился кусок пластикового корпуса и колесо
Ещё и приходится платить за такое обращение с багажом
Почему мой чемодан выглядит так, словно его избили футбольные хулиганы?
После перелёта исчезли видеоигры
Складывается впечатление, что от сумки кто-то откусил целый кусок
Виола да гамба XVII века не пережила полёт
Посмотрите, в каком состоянии был возвращен мне мой инструмент 17-го века, после того, как меня убедили, что его перенесут на борт самолета вручную: кажется, что его переехал автомобиль.
Последствия очень «аккуратного» досмотра
Потеряли багаж? Может он затерялся в мусорном баке аэропорта?
Это мой багаж, и он почему-то не в самолёте
Если бы у багажа были чувства, представьте, что бы он думал, глядя на улетающий самолет.
Бонус: И где тут мой чемодан?
Олимпийская сборная Великобритании приземлилась в аэропорту Хитроу, Лондон.
Здесь вы можете посмотреть любопытные снимки из аэропортов, которые докажут, что там тоже можно получить большую порцию приятных впечатлений.