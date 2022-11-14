. 16 человек «похвастались» в сети тем, в каком виде авиакомпании вернули им вещи после перелёта
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16 человек «похвастались» в сети тем, в каком виде авиакомпании вернули им вещи после перелёта

16 человек «похвастались» в сети тем, в каком виде авиакомпании вернули им вещи после перелёта

В авиаперелётах есть своя романтика. Кажется, что предвкушение от предстоящего путешествия ничего не способно испортить. Однако некоторые авиакомпании успешно справляются с этой задачей на пять с плюсом. Забирая свой багаж, «удачливые» путешественники рискуют столкнуться с различными неприятными сюрпризами. Их чемодан может выглядеть настолько безобразно, что с первого взгляда его даже будет тяжело узнать. Однако выходки перевозчиков не ограничиваются только небрежным обращением с багажом. Например, иногда ценный груз могут оставить мокнуть под дождём или забыть его прямо на взлётной полосе.

Посмотрите, что случилось с вещами моего мужа где-то между Манчестером и Коломбо

karen_nowland

Чемодан моего дяди после полёта

an0nym0ose

Самолёт приземлился или чемодан просто сбросили с него?


Мне так жаль владельца этого чемодана

emmy_emma

Ноутбук попал под багажную тележку в аэропорту

Soul_Redeemer7

После перелёта мои вещи были полностью уничтожены

YazanShawish

Что за чёрт? Они повесили его на крыло или как?


Любопытно, что нужно было делать с чемоданом, чтобы сломать его и обе молнии?

lindster

Забыли чей-то багаж

mrplinko

Кто-то из грузчиков швырял чемодан так, что у него отломился кусок пластикового корпуса и колесо

IVMIVM

Ещё и приходится платить за такое обращение с багажом

rammerjammer205

Почему мой чемодан выглядит так, словно его избили футбольные хулиганы?

Pala

После перелёта исчезли видеоигры

michael14375

Складывается впечатление, что от сумки кто-то откусил целый кусок

GimpyBallGag

Виола да гамба XVII века не пережила полёт

FamilyGhost

Посмотрите, в каком состоянии был возвращен мне мой инструмент 17-го века, после того, как меня убедили, что его перенесут на борт самолета вручную: кажется, что его переехал автомобиль.

Последствия очень «аккуратного» досмотра

Klunkster14

Потеряли багаж? Может он затерялся в мусорном баке аэропорта?

ecargeolhc

Это мой багаж, и он почему-то не в самолёте

frogwithawatergun

Если бы у багажа были чувства, представьте, что бы он думал, глядя на улетающий самолет.


Бонус: И где тут мой чемодан?

Rokotgrei

Олимпийская сборная Великобритании приземлилась в аэропорту Хитроу, Лондон.

Здесь вы можете посмотреть любопытные снимки из аэропортов, которые докажут, что там тоже можно получить большую порцию приятных впечатлений.

# Интересное
По материалам: twizz

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