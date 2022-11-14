. 16 человек «похвастались» в сети тем, в каком виде авиакомпании вернули им вещи после перелёта

В авиаперелётах есть своя романтика. Кажется, что предвкушение от предстоящего путешествия ничего не способно испортить. Однако некоторые авиакомпании успешно справляются с этой задачей на пять с плюсом. Забирая свой багаж, «удачливые» путешественники рискуют столкнуться с различными неприятными сюрпризами. Их чемодан может выглядеть настолько безобразно, что с первого взгляда его даже будет тяжело узнать. Однако выходки перевозчиков не ограничиваются только небрежным обращением с багажом. Например, иногда ценный груз могут оставить мокнуть под дождём или забыть его прямо на взлётной полосе.

Посмотрите, что случилось с вещами моего мужа где-то между Манчестером и Коломбо

Чемодан моего дяди после полёта

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Самолёт приземлился или чемодан просто сбросили с него?

Мне так жаль владельца этого чемодана

Ноутбук попал под багажную тележку в аэропорту

После перелёта мои вещи были полностью уничтожены

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Что за чёрт? Они повесили его на крыло или как?

Любопытно, что нужно было делать с чемоданом, чтобы сломать его и обе молнии?

Забыли чей-то багаж

Кто-то из грузчиков швырял чемодан так, что у него отломился кусок пластикового корпуса и колесо

Ещё и приходится платить за такое обращение с багажом

Почему мой чемодан выглядит так, словно его избили футбольные хулиганы?

После перелёта исчезли видеоигры

Складывается впечатление, что от сумки кто-то откусил целый кусок

Виола да гамба XVII века не пережила полёт

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Посмотрите, в каком состоянии был возвращен мне мой инструмент 17-го века, после того, как меня убедили, что его перенесут на борт самолета вручную: кажется, что его переехал автомобиль.

Последствия очень «аккуратного» досмотра

Потеряли багаж? Может он затерялся в мусорном баке аэропорта?

Это мой багаж, и он почему-то не в самолёте

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Если бы у багажа были чувства, представьте, что бы он думал, глядя на улетающий самолет.

Бонус: И где тут мой чемодан?

Rokotgrei

Олимпийская сборная Великобритании приземлилась в аэропорту Хитроу, Лондон.

Здесь вы можете посмотреть любопытные снимки из аэропортов, которые докажут, что там тоже можно получить большую порцию приятных впечатлений.