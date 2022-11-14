. 16 остроумных комиксов от художницы, которая абсолютно ко всему в жизни умеет относиться с иронией
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16 остроумных комиксов от художницы, которая абсолютно ко всему в жизни умеет относиться с иронией

16 остроумных комиксов от художницы, которая абсолютно ко всему в жизни умеет относиться с иронией

В жизни происходит масса ситуаций, которые способны испортить настроение. В конце концов никто не обещал, что будет легко! И наш выбор в том, что же делать: погружаться в уныние или попробовать относиться к житейским мелочам с юмором. Сегодня мы познакомим вас с комиксами девушки с ником blablacomics, которая описывает себя как «твоя мемовница Соня».

Кто работает по специальности?

blablacomics

Арбуз в отношениях

blablacomics

Всё, что нужно знать о токсичных комментаторах в интернете

blablacomics

Мастерство создания проблем

blablacomics

Важная деталь

blablacomics

В ролях: Валерий Меладзе, мой кот Афанасий (х2).


Картинка для самых любимых

blablacomics

Коварство

blablacomics

Ох уж эти имена

blablacomics

Давайте порадуемся, что школа позади и просто повспоминаем интересные имена наших преподавателей и одноклассников 🙂
Но сомневаюсь, что они переплюнут имя одноклассницы моей сестры, которую родители назвали Поцелуева КрИстал.


Джокер уже не тот

blablacomics

Для ищущих

blablacomics

«Я без тебя как клоун без цирка», — добавляет автор.

Вы уже достаточно хороши

blablacomics

Оберег от срочных и сложных задач в пятницу

blablacomics

А вы знали, что книги надо не просто покупать, но ещё и читать?

blablacomics

До чего дошёл прогресс!

blablacomics

Женская боль

blablacomics

Я принципиально сбрею свои молочные усы, чтобы выросла щетина, которая будет делать мужчинам так же больно.

А вы какой эксперт?

blablacomics

А здесь вы можете найти подборку точных психологических комиксов о вещах, которые беспокоят многих.

# Интересное
По материалам: twizz

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