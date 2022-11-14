16 остроумных комиксов от художницы, которая абсолютно ко всему в жизни умеет относиться с иронией
В жизни происходит масса ситуаций, которые способны испортить настроение. В конце концов никто не обещал, что будет легко! И наш выбор в том, что же делать: погружаться в уныние или попробовать относиться к житейским мелочам с юмором. Сегодня мы познакомим вас с комиксами девушки с ником blablacomics, которая описывает себя как «твоя мемовница Соня».
Кто работает по специальности?
Арбуз в отношениях
Всё, что нужно знать о токсичных комментаторах в интернете
Мастерство создания проблем
Важная деталь
В ролях: Валерий Меладзе, мой кот Афанасий (х2).
Картинка для самых любимых
Коварство
Ох уж эти имена
Давайте порадуемся, что школа позади и просто повспоминаем интересные имена наших преподавателей и одноклассников 🙂
Но сомневаюсь, что они переплюнут имя одноклассницы моей сестры, которую родители назвали Поцелуева КрИстал.
Джокер уже не тот
Для ищущих
«Я без тебя как клоун без цирка», — добавляет автор.
Вы уже достаточно хороши
Оберег от срочных и сложных задач в пятницу
А вы знали, что книги надо не просто покупать, но ещё и читать?
До чего дошёл прогресс!
Женская боль
Я принципиально сбрею свои молочные усы, чтобы выросла щетина, которая будет делать мужчинам так же больно.
А вы какой эксперт?
А здесь вы можете найти подборку точных психологических комиксов о вещах, которые беспокоят многих.