. 3 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 7-13 ноября

Вадим Карасев





Steam опубликовал очередной еженедельный отчет о проектах, которые принесли сервису максимальную выручку — за период с 7 по 13 ноября. Несколько недель лидирующую позицию сохраняет Call of Duty: Modern Warfare 2, игра остается на первом месте чарта. Главная же новинка этой недели, Sonic Frontiers, сумела занять лишь третью позицию.

На этой неделе 3 игры из подписки Game Pass оказались в ТОП-10 Steam по выручке — это: Football Manager 2023, Warhammer 40,000: Darktide и Deep Rock Galactic. Так выглядит полный ТОП-10 Steam за неделю с 7 по 13 ноября:

Call of Duty: Modern Warfare 2Steam DeckSonic FrontiersFootball Manager 2023Call of Duty: Modern Warfare 2Warhammer 40,000: DarktideSoulstone SurvivorsGod of WarDeep Rock GalacticSonic Frontiers