. Алла Довлатова боится показываться после пластики

Актриса и ведущая Алла Довлатова сделала себе пластику. Артистка на днях перенесла очередную пластическую операцию. Ведущая омолодила зону вокруг глаз, сделав у знакомого врача блефаропластику. Звездная пациентка пока не готова показать публике результат, ведь период реабилитации еще не прошел, однако она утверждает, что эффект уже превзошел все её ожидания. Довлатова призналась, что потеряла перед операцией много нервов из-за волнения. В клинике её поддерживала любимая мама, которая имеет опыт подобных хирургических вмешательств. «Я ею горжусь! Она мой близкий друг и очень отважная и смелая женщина! Мама в своё время тоже делала омолаживающие пластические операции», — рассказывает ведущая.По словам Аллы, сейчас на её лице есть заметные отеки и синяки, которые будут заживать несколько дней. Помимо этого ей приходится принимать антибиотики и болеутоляющие препараты для того, чтобы облегчить восстановление после операции. «Настроение у меня хорошее. О своей операции подробнее я расскажу чуть позже, когда смогу вам показать результат», — пообещала Довлатова. Напомним, что полгода назад Довлатова уже ложилась под нож хирурга. Она сделала эндоскопическую подтяжку лба для того, чтобы избавиться от морщин. Тогда же она хотела подрезать кожу глаз, но врач посоветовал ей подождать пару месяцев до следующего хирургического вмешательства.