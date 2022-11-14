. Алла Довлатова боится показываться после пластики
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Довлатова боится показываться после пластики

Алла Довлатова боится показываться после пластики
Актриса и ведущая Алла Довлатова сделала себе пластику. Артистка на днях перенесла очередную пластическую операцию. Ведущая омолодила зону вокруг глаз, сделав у знакомого врача блефаропластику. Звездная пациентка пока не готова показать публике результат, ведь период реабилитации еще не прошел, однако она утверждает, что эффект уже превзошел все её ожидания. Довлатова призналась, что потеряла перед операцией много нервов из-за волнения. В клинике её поддерживала любимая мама, которая имеет опыт подобных хирургических вмешательств. «Я ею горжусь! Она мой близкий друг и очень отважная и смелая женщина! Мама в своё время тоже делала омолаживающие пластические операции», — рассказывает ведущая.
По словам Аллы, сейчас на её лице есть заметные отеки и синяки, которые будут заживать несколько дней. Помимо этого ей приходится принимать антибиотики и болеутоляющие препараты для того, чтобы облегчить восстановление после операции. «Настроение у меня хорошее. О своей операции подробнее я расскажу чуть позже, когда смогу вам показать результат», — пообещала Довлатова.  Напомним, что полгода назад Довлатова уже ложилась под нож хирурга. Она сделала эндоскопическую подтяжку лба для того, чтобы избавиться от морщин. Тогда же она хотела подрезать кожу глаз, но врач посоветовал ей подождать пару месяцев до следующего хирургического вмешательства.
# Шоу-бизнес Довлатова Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Умер отец Дженнифер Энистон
Умер отец Дженнифер Энистон
Власти Польши национализировали российские активы в газопроводе "Ямал—Европа"
Власти Польши национализировали российские активы в газопроводе
В Херсонской области заявили о контроле Кинбурнской косы силами России
В Херсонской области заявили о контроле Кинбурнской косы силами России
Неприятности и испытания: какие знаки зодиака ждет сложный период
Неприятности и испытания: какие знаки зодиака ждет сложный период
Алла Довлатова боится показываться после пластики
Алла Довлатова боится показываться после пластики
Татьяна Тотьмянина с «Ледникового периода» уехала на скорой
Татьяна Тотьмянина с «Ледникового периода» уехала на скорой
Валерия Меладзе нельзя простить, считает депутат
Валерия Меладзе нельзя простить, считает депутат
Детский омбудсмен заявила о важности поддержки детей с диабетом
Детский омбудсмен заявила о важности поддержки детей с диабетом
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
Гузеева ответила критикам нецензурной фразой
Гузеева ответила критикам нецензурной фразой
Козлов и Опенченко решили сменить фамилию
Козлов и Опенченко решили сменить фамилию

Топ на сегодня

Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот

Еще по теме

Алла Довлатова высказалась о своей пластике
Алла Довлатова показала, как выглядит после пластики
Алла Довлатова рассказала, за что ее критикуют
Алла Довлатова показала результат преображения после омолаживающей процедуры