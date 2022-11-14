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Алла Михеева выдала секрет, где находится Иван Ургант

Алла Михеева выдала секрет, где находится Иван Ургант
Актриса Алла Михеева высказалась о судьбе шоу «Вечерний Ургант». Артистка прокомментировала закрытие шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Еще весной проект был снят с эфира, как и другие развлекательные программы. Вскоре появились слухи о том, что команда передачи была распущена, а студия — разобрана. Михеева опровергает сообщения о том, что проект закрыт навсегда. Она верит, что «Вечерний Ургант» вернут в сетку вещания. Как выяснилось, команда шоу продолжает каждую неделю собираться в Останкино. Они обсуждают новые идеи и планы на будущее. Что касается студии, то в ней произошла смена декораций. Там сейчас снимают шоу «Месталлион» с Дмитрием Хрусталевым.
«Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты»,— говорит Михеева СтарХиту. Сама Алла сейчас занята съемками в шоу «Ледниковый период», а также новой работой — некоторое время назад она заняла место в жюри КВН. Теперь ведущая оценивает выступления молодых талантов, сидя рядом с Константином Эрнстом. Кстати, по словам Аллы, благодаря этим съемкам у неё возникла особая связь с генеральным директором Первого канала. Напомним, что вместе с шоу «Вечерний Ургант» была закрыты и другие проекты: «Давай поженимся», «Модный приговор» и другие. Руководство объяснило это решение, необходимостью увеличить долю в эфире новостных и политических программ.
# Шоу-бизнес Михеева Алла
По материалам: z-aya

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