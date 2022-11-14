. Алла Пугачева сделала новую внешность

Хирург считает, что певица Алла Пугачева сделала себе новое лицо. Легендарная певица побывала на концерте Zivert в Тель-Авиве. Многие поклонники Примадонны пришли к выводу, что она заметно помолодела. Медики пояснили, что 73-летняя поп-звезда подкорректировала внешность. Пластический хирург Иван Володченков сравнил снимки Аллы Борисовны, сделанные в середине лета, с ее новыми фотографиями. «На летних фото обратим внимание сначала на глаза, — указал специалист. — Нижняя линия ресничного нижнего века слева на нормальном уровне, а справа опущена ниже этого уровня. Нижние веки асимметричны, также слева видны небольшие намеки на остаточные жировые грыжи, есть «завалы» по нижней границы орбиты. Заметны малярные мешки, они асимметричны — с правой стороны выражены больше. Если присмотреться, то можно увидеть, что носогубная складка несимметрична: это означает, что уже были варианты коррекции средней трети лица. Слева складка идет с небольшим переходом (так называемой ступенькой) – в этой зоне косметологи любят делать инъекции филеров, чтобы нивелировать складочку».Володченков пояснил, что после подтяжки средней трети лица, после первичной и вторичной пластик, всегда бывает избыточная отечность. Вследствие этого итоговый результат можно увидеть примерно через полгода. Теперь же асимметрии нет, отметил хирург. «На фотографиях ноября мы видим на лице певицы уже совершенно иную картину, — сообщил Иван для «КП». — Нет выраженных малярных мешков, медиальные грыжи на левом нижнем веке не заметны, нет четкого ограничения нижнего века от скуловой зоны. Можно предположить, что в этой зоне ранее была проведена операция чек-лифтинг — это операция по подтяжке средней трети лица, когда проводят пластику век, устраняют мешки и бороздки в зоне скуловой кости. По-другому эту операцию еще называют расширенная нижняя блефаропластика. Нижняя линия века у звезды стала более-менее симметрична: как с правой, так и с левой стороны. Можно сказать и о проведении кантопексии – выравнивании латерального (наружного) угла глаза и справа, и слева околоскуловой области». Пластический хирург заверил, что Пугачевой сделали и аппаратную косметологию: несколько сеансов с целью подтяжки кожи и мягких тканей. По мнению Володченкова, это произошло в Москве, где Алла Борисовна прожила с конца августа до 29 сентября. В июле бывшая жена Филиппа Киркорова побывала на концерте Интарса Бусулиса в Юрмале. Многие зрители сфотографировали Пугачеву и выложили снимки в Сеть. Отчетливо заметные морщины на лице певицы шокировали фанатов. Пластический хирург Мадина Байрамукова признала, что состояние кожи звезды сцены резко ухудшилось. По словам специалиста, это произошло вследствие воздействия филлеров.