. Алсу рассказала о своей беременности

Певица Алсу объяснила свое состояние. Накануне в одном из столичных ресторанов отмечала день рождения Юлия Ковальчук. Певица собрала друзей на вечеринке по случаю своего 40-летия. Праздник был тематическим: гостям предлагали развлекаться в образах героинь сериала «Секс в большом городе». Поздравить Юлию пришли многие звезды российского шоу-бизнеса: Лариса Долина, Александр Розенбаум, Гарик Мартиросян с женой Жанной и многие другие знаменитости. Ковальчук предлагала гостям по желанию выходить на сцену и исполнять любимые хиты. Алсу, которая тоже получила приглашение на праздник, исполнила песню «Зимний сон». Певица зажигала в облегающем наряде, который подчеркнул изменения в её фигуре.Алсу сразу же после выступления сообщила, что не находится в ожидании чуда, о чем успели подумать некоторые фанаты. Артистка на время праздника сняла все запреты в питании и позволила себе продегустировать огромное количество блюд. «Нет! Я не беременна, просто было очень вкусно», — сообщила Алсу. Напомним, что совсем недавно Алсу демонстрировала поклонникам стальной пресс. Летом она много тренировалась, чтобы иметь возможность без стеснения носить открытые наряды. В достижении этого результата её мотивировали всё те же слухи о четвертой беременности.