. Алсу рассказала о своей беременности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алсу рассказала о своей беременности

Алсу рассказала о своей беременности
Певица Алсу объяснила свое состояние. Накануне в одном из столичных ресторанов отмечала день рождения Юлия Ковальчук. Певица собрала друзей на вечеринке по случаю своего 40-летия. Праздник был тематическим: гостям предлагали развлекаться в образах героинь сериала «Секс в большом городе». Поздравить Юлию пришли многие звезды российского шоу-бизнеса: Лариса Долина, Александр Розенбаум, Гарик Мартиросян с женой Жанной и многие другие знаменитости. Ковальчук предлагала гостям по желанию выходить на сцену и исполнять любимые хиты. Алсу, которая тоже получила приглашение на праздник, исполнила песню «Зимний сон». Певица зажигала в облегающем наряде, который подчеркнул изменения в её фигуре.
Алсу сразу же после выступления сообщила, что не находится в ожидании чуда, о чем успели подумать некоторые фанаты. Артистка на время праздника сняла все запреты в питании и позволила себе продегустировать огромное количество блюд. «Нет! Я не беременна, просто было очень вкусно», — сообщила Алсу.  Напомним, что совсем недавно Алсу демонстрировала поклонникам стальной пресс. Летом она много тренировалась, чтобы иметь возможность без стеснения носить открытые наряды. В достижении этого результата её мотивировали всё те же слухи о четвертой беременности.
# Шоу-бизнес Алсу, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели роботов
В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Покажи это видео своей девушке, когда в очередной раз услышишь, как ей тяжело
Покажи это видео своей девушке, когда в очередной раз услышишь, как
США разрешили сделки с подсанкционной российской компанией
США разрешили сделки с подсанкционной российской компанией
Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки
Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки
Алсу рассказала о своей беременности
Алсу рассказала о своей беременности
Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины
Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины
Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин, Моргенштерн, Земфира и Макаревич
Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин,
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»
Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года, желание обязательно сбудется
Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года,

Топ на сегодня

После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании продается за 1 млн долларов
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Еще по теме

Певица Алсу рассказала о третьей беременности
Алсу рассказала, как назвала новорожденного сына
Дела уходящего года: семейный отдых и творческие планы Алсу
Алсу заподозрили в беременности