. Артем Дзюба возглавил мировой рейтинг свободных агентов

Вадим Карасев

Российский нападающий Артем Дзюба оказался на верхушке рейтинга самых дорогих свободных агентов в мире по данным Transfermarkt.

Стоимость 34-летнего футболиста оценена в 4 млн евро. Дзюба обошел защитника Эдгара Иэ, который в январе покинул турецкий "Трабзонспор", а также полузащитника Фабиу Мартинша, в сентябре оставившего клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ. Стоимость обоих футболистов оценивается в 3,5 млн евро. Кстати, рыночная стоимость Дзюбы упала с 6 млн евро.

Контракт Дзюбы с турецким клубом "Адана Демирспор" был расторгнут по взаимному соглашению сторон. В октябре, когда российский нападающий еще был в составе турецкого ФК, бывший главный тренер петербургского "Зенита", за который ранее играл Дзюба, призывал его завершить карьеру и "не мучить болельщиков".

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что Дзюба с возрастом стал менее серьезно подходить к тренировочному процессу. Именно за это он был выведен из состава "Зенита" Сергеем Семаком. Дзюба "не очень себя утруждал" тренировками.