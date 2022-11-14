. Астрологи рассказали, что ждать от 2023 года знакам зодиака и по году рождения

Популярный астролог составил подробный гороскоп по знакам зодиака и по году рождения на 2023 год.

Символом нового 2023 года стал Водяной Кролик. Он предвещает перемены. Изменится жизнь каждого человека, поэтому тишины и спокойствия ожидать в грядущем году не стоит. Как утверждают астрологи, 2023 год разрушит устоявшиеся обычаи и кардинально их поменяет. Поэтому нужно быть готовым к резким поворотам судьбы.

Гороскоп 2023 по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Для Неугомонных Овнов 2023 год принесёт много неожиданных сюрпризов, особенно в первой половине и в самом конце года. Перемены будут ждать вас в самых разных сферах. Не стоит бояться их.

Упорство и трудолюбие помогут вам влиться в рабочий поток и достичь хороших результатов. Прислушивайтесь к своей интуиции и жизненному опыту, это поможет выбрать правильное направление.

В финансовой сфере звёзды благосклонны к вам. Вторая половина года будет не такой напряженной. Отдых придаст сил и оптимистичного настроя на оставшееся полугодие. Благоприятны поездки за границу осенью.

В любовных делах ожидаются долгосрочные романы. Если отношения уже есть, то это вариативность деторождения. Также во второй половине 2023 возможны грандиозные перемены по недвижимости или вариативность переезда. И тут уже Овнам не стоит проявлять свою упертость и самоуверенность. Будьте благосклоннее к окружающим.





Телец (20 апреля — 21 мая)

2023 год не принесёт Тельцам сильных потрясений. В первой половине года вам придётся посмотреть на некоторые вещи с другого ракурса, иначе не избежать разочарований. Особенно это касается отношений с окружающими вас людьми. Возможно деторождение.

Звёзды советуют Тельцам не искать во всем выгоду, не пытаться повернуть ситуацию в свою сторону. Иногда можно уступить близкому вам человеку и пожертвовать своими принципами.

В первой половине года не делайте дорогостоящих покупок. Благоприятно заняться накоплениями и сменой работы. Во второй половине года лучше не давать деньги в долг, иначе есть риск распрощаться с ними.

Во второй половине года возможна активизация доп. сферы. Ближе к зиме успешными окажутся сделки и подписание документов.

В любовной сфере не ожидается резких перемен. Новые знакомства могут перейти в хорошую дружбу. Для семейных Тельцов важно не поддаваться соблазнам. Второе полугодие отлично подходит для отдыха и восстановления здоровья.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Особенно благосклонны звёзды будут к Близнецам. В первой половине года трудолюбивым Близнецам следует немного «поднажать» и результат не заставит себя долго ждать. Накапливайте средства и во второй половине года вам удастся их выгодно вложить, либо совершить удачную покупку. Наградите себя за труды и отправляйтесь в отпуск, но лучше это сделать в середине июля, либо в августе.

Что касается личных взаимоотношений, то тут близнецам повезёт меньше всего. Вообще год Кролика не обещает вам каких-то важных событий в этой сфере. Особенно это касается одиноких близнецов.

Первое полугодие посвятите карьере и финансам, а во втором можно завязать не долгосрочные отношения. В сфере здоровья близнецам надо уделить особое внимание каждодневному уходу за собой и полюбить себя. Опасны тяжёлые нагрузки и экстрим. Лёгкие, но регулярные физ. нагрузки обязательны.

Рак (21 июня — 22 июля)

2023 год для Раков станет в некотором роде переломным. Звёзды настоятельно рекомендуют Ракам взять себя в руки, не поддаваться иллюзиям и включиться в работу. 2022 для Вас был очень не прост.

В 2023 открыться новому, не бояться новой работы, пересмотреть взгляд на вещи — это то, что поможет вам получить желаемое и добиться хороших результатов.

В сфере работы благоприятно пройти обучение, а творческим ракам может принести хороший доход их увлечение. В сфере здоровья возможны срывы и обострения весной и в осенний период. Следите за питанием. Экстрим и эксперименты со внешностью, такие как татуировки, татуаж не оправдают ожиданий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев в 2023 году может проявить свою царственную натуру как никогда. Кролик принесёт Львам много возможностей в плане профессионального роста, и, как следствие, роста доходов.

Звёзды советуют Львам не рассказывать о своих планах и идти к своим целям в одиночку, не привлекая помощников, но при этом активно заявляя о себе. Но не ставьте себе слишком много задач, выберите пару достижимых целей, и результат вас порадует.

Особенно успешна вторая половина 2023 года. Встреча со второй половинкой /брак/деторождение/приобретение недвижимости/переезд.

В финансовой сфере следует приберечь денежные накопления и внимательно обдумывать покупки. Но, в целом, ваш доход будет на хорошем уровне. На личном фронте Львов планеты говорят о том, что надо усмирять свою пылкую натуру. В 2023 году Львов может ждать кризис в семейных отношениях. умение выслушать партнера и пойти на компромисс сгладят конфликты и не приведут к разладу.

В сфере здоровья особенно нужно следить за питанием и задуматься о пищевых привычках. Очень благоприятным будет смена имиджа.

Дева (23 августа — 22 сентября)

2023 год станет продуктивным и запоминающимся для Дев. Первую половину года лучше посвятить семейным делам и отношениям со своей второй половинкой. Одиноким Девам будут оказывать повышенное внимание. Знакомства могут привести к долгосрочным отношениям, ну или же к яркому роману. При возникновении ссор не спешите разорвать связь раз и навсегда. Попробуйте наладить отношения.

А во втором полугодии можно смело внедрять рабочие проекты и даже открыть собственное дело. Для Дев, решивших сменить место работы или жильё, успешным станет переезд в другой город или даже страну.

В сфере здоровья у Дев может пошатнуться эмоциональное состояние. Для того, чтобы справиться с подавленным состоянием обратитесь к близким, или лучше к специалистам. Также поднять настроение и сплавиться с депрессией поможет смена имиджа.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Год Кролика щедро наградит трудолюбивых и активных Весов, не боящихся рисковать и брать ответственность в свои руки. Но действовать надо начинать незамедлительно и не накапливать дел, иначе проблемы обрушатся как снег на голову.

Если захотите сменить работу, то сделать это лучше всего не раньше весны. В финансовой сфере особых проблем не будет. Но Весам нужно учиться планировать свои расходы.

В первой половине 2023 возможна встреча со второй половинкой/брак/деторождение/ приобретение недвижимости/переезд.

Спонтанные покупки не принесут радости и удовлетворения и лишь уменьшат ваш капитал. Умение взвешивать и тщательно обдумывать поможет вам в деловых вопросах и увеличит денежные накопления. Весам звёзды советуют совершать как можно больше пеших прогулок на свежем воздухе, заниматься йогой. Есть риск инфекционных заболеваний, поэтому сначала года необходимо укреплять иммунитет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Кролик по-настоящему благосклонен к скорпионам в 2023 году. Представителям этого знака, которые долго и упорно шли к своим целям, наконец-то удастся их достичь. Но звёзды говорят, что скорпионам надо продолжать упорно трудиться дальше.

Когда достигнутый результат уже на горизонте. 2023 год будет достаточно трансформационный. Середины для скорпионов не будет. Их ждут две крайности, все зависит от того, что вы внедрили в 2022 году. Остерегайтесь авантюр и предложений от незнакомых людей.

В любовной сфере вас ждёт повышенное внимание от поклонников и незабываемые романы, которые если и не приведут к долгим отношениям, то оставят приятные воспоминания.

Скорпионам пойдут на пользу необычные изменения во внешнем виде, например, необычная стрижка. Яркий образ подчеркнёт вашу натуру и придаст уверенности и магнетизма.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

2023 год для Стрельцов принесёт много интересных знакомств. Так как по своей натуре Стрельцы дружелюбны и оптимистичны, есть риск попасться в мошеннические схемы. Звёзды советуют тщательнее проверять информацию от незнакомых людей.

Возможны в 2023 году встреча со второй половинкой /брак/деторождение/приобретение недвижимости/переезд .

В сфере работы для расширения горизонтов и поднятия квалификации придётся много времени посвятить обучению. Но это вскоре принесёт свои плоды и вы нисколько не пожалеете о потраченных ресурсах.

На любовном фронте все не стабильно. Желание контролировать все и всех может привести к разладу в отношениях, особенно во второй половине года.

В сфере здоровья обратите внимание на обследование щитовидной железы. Регулярные осмотры у врача помогут избежать серьёзных проблем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Первое полугодие 2023 года звёзды советуют Козерогам посвятить семейным отношениям, обустройству домашнего очага. В начале года в финансовой сфере не ожидается повышение прибыли. Возможно, вам придётся сменить род деятельности или перейти на другую работу.

В целом, год не обещает взлётов в карьере. Но будет благоприятно заложить фундамент на будущее. Например, обучиться новой профессии или повысить квалификацию. Трудоголизм козерога не знает границ.

Что может отразиться на вашем здоровье? Не забывайте про отдых. Путешествия благоприятны в январе и июле-августе.

В сфере отношений никакой стабильности. Возможны встречи со второй половинкой/брак/деторождение/приобретение недвижимости/переезд. Новые знакомства не обещают долгосрочных отношений.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

2023 год принесёт счастливчикам Водолеям карьерный рост и откроет новые денежные потоки. Энергии у представителей этого знака хватит на все задуманные проекты. Но не распыляетесь, остановитесь на наиболее перспективных.

Во второй половине года можно запланировать крупные расходы, они будут весьма успешны и оправданы.

Можно даже побаловать себя дорогостоящей безделушкой. Упор на новые рабочие проекты следует делать в начале года. Фортуна на вашей стороне. В конце лета запланируйте отдых.

В любовной сфере ожидаются яркие романы и долгосрочные отношения. В сфере здоровья обратите внимание на питание. Важно не переедать, весной возможно обострение ЖКТ.

Рыбы (19 февраля — 19 марта)

2023 год для представителей этого водного знака станет прогрессивным в плане карьеры и принесёт много интересных знакомств. Рыбам важно преодолеть свою нерешительность и проявить свои профессиональные качества.

Выйти из зоны комфорта не всем по плечу, но удача на стороне смелых и напористых Рыб. Особенно благоприятно начинать новые проекты в конце зимы и до середины весны.

В финансовом плане важно четко планировать свои траты. В первом полугодии придётся немного сократить расходы. Такая экономия может подтолкнуть Рыб на идею дополнительного заработка.

На любовном фронте все гораздо лучше чем вам может казаться.

В сфере здоровья стоит обратить внимание на физ нагрузки в тренажёрном зале и регулярно посещать косметолога.

Общий гороскоп по году рождения

Наступающий 2023 год будет находиться под покровительством Чёрного Водяного Кролика. По китайскому календарю он начнётся только с 22 января и будет продолжаться, пока Дракон не сменит предшественника на своём посту 9 февраля следующего года. Гороскоп на 2023 год по знакам зодиака и по году рождения — вот тема нашего материала. Забегая вперёд скажем, тем, кому удастся подружиться с Кроликом и соответствовать его ожиданиям, он подарит спокойствие, мир, стабильность и благосостояние. Год будет в целом благоприятный, способствующий налаживанию мирных отношений и семейному благополучию.