. Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины

Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины

Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» УкраиныПрезидент США Байден назвал контроль над Херсоном «значительной победой» Украины

Вывод российских войск из Херсона и переход города под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ) сочли «значительной победой» Киева. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

Глава государства высказался на пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии. «Прежде всего — это существенная победа Украины», — прокомментировал он отход российской армии из Херсона. Байден пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву в военной сфере.

Американский президент также пообещал, что США не будут участвовать ни в каких переговорах по украинскому кризису без участия Киева.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра. Он объяснил это решение растущими угрозами и желанием сохранить жизни военнослужащих РФ и в целом боеспособность группировки войск.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели роботов
В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Покажи это видео своей девушке, когда в очередной раз услышишь, как ей тяжело
Покажи это видео своей девушке, когда в очередной раз услышишь, как
США разрешили сделки с подсанкционной российской компанией
США разрешили сделки с подсанкционной российской компанией
Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки
Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки
Алсу рассказала о своей беременности
Алсу рассказала о своей беременности
Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины
Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины
Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин, Моргенштерн, Земфира и Макаревич
Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин,
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»
Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года, желание обязательно сбудется
Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года,

Топ на сегодня

После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании продается за 1 млн долларов
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Еще по теме

Вице-президент США осудил Россию из-за военного соглашения с Абхазией
Байден призвал Киев к сдержанности в связи с ситуацией в Донбассе
Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке
Байден пообещал «освободить» Иран