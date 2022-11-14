. Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины

Вадим Карасев

Президент США Байден назвал контроль над Херсоном «значительной победой» Украины

Вывод российских войск из Херсона и переход города под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ) сочли «значительной победой» Киева. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

Глава государства высказался на пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии. «Прежде всего — это существенная победа Украины», — прокомментировал он отход российской армии из Херсона. Байден пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву в военной сфере.

Американский президент также пообещал, что США не будут участвовать ни в каких переговорах по украинскому кризису без участия Киева.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра. Он объяснил это решение растущими угрозами и желанием сохранить жизни военнослужащих РФ и в целом боеспособность группировки войск.