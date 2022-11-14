. Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в домогательствах
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Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в домогательствах

Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в домогательствахБарабанщика The Neighbourhood Фрида уволили из группы из-за обвинений в домогательствах

Барабанщика американской группы The Neighbourhood Брэндона Фрида уволили из коллектива после обвинений в домогательствах. Об этом сообщает The Wrap.

Незадолго до решения группы прекратить работу с музыкантом участница коллектива The Marias Мария Зардойе рассказала, что Фрид щупал ее под столом в одном из баров.

«Это была одна из самых неприятных вещей, которые я когда-либо испытывала. Я почувствовала вторжение в мое пространство, личную жизнь и тело», — написала артистка, посоветовав The Neighbourhood поменять барабанщика.

«Мы благодарны Марии за то, что она откликнулась. У нас нулевая терпимость к любому неуместному поведению по отношению к женщинам. В результате действий Брэндона он больше не будет членом The Neighbourhood», — сообщили участники группы в социальных сетях.

Бывший барабанщик коллектива принес публичные извинения пострадавшей, а также признался, что борется с алкогольной и наркотической зависимостями: «Мои действия были непростительными и невыносимыми. Они не отражают того, кем я являюсь как личность, но явно отражают то, кем я становлюсь, находясь под воздействием веществ».

Ранее стало известно, что канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса обязали выплатить компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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