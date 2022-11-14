. Барзиков желает, чтобы Марго Куксенко играла по его правилам и даже опустился до угроз

Вадим Карасев

Разговор Екатерины Гориной с Маргаритой Куксенко не дал желанных результатов, поэтому с ней начали связываться остальные участники Дом-2Тем не менее, Марго не собирается менять своё решение и планирует довести дело с разводом до финальной стадии.В итоге между самими супругами, то есть, Иваном Барзиковым и Маргаритой Куксенко состоялся очередной разговор на данную тему, однако он не принёс результате, которых так желал мужчина.Как оказалось, Иван начал требовать, чтобы Рита начала играть по его правилам. Он перестал просить и начал ей угрожать. Если бывшая участница Дом-2 говорит правду, то Барзиков пообещал снести ей аккаунт и даже начал говорить о физической расправе.Каждый, кто знает агрессивный характер Вани, может решить, что угрозы в сторону Маргариты — это совсем не шутки. Как не странно, но в сети девушку особо не хейтят, хотя сам Ваня наверняка ещё долго от неё не отстанет. А может девушке оплатят поездку на телешоу, чтобы они могли устроить разборки не по телефону, а в очередном эфире?