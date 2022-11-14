. Близняшки повторяют образы героев кино и мультиков, подбирая для этого одежду из гардероба современных девушек
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Близняшки повторяют образы героев кино и мультиков, подбирая для этого одежду из гардероба современных девушек

Близняшки повторяют образы героев кино и мультиков, подбирая для этого одежду из гардероба современных девушек

Чтобы одеваться, как ваши любимые мультяшки или актёры из фильмов, необязательно сразу же набирать номер стилиста или бежать в ателье. Возможно, вам просто стоит повнимательнее посмотреть на свой гардероб. Ведь как оказалось, повторить образ героев мультиков и кинокартин может каждый. И близняшки Даниэль и Николь это доказали. Девушки умело подбирают элементы одежды так, что достаточно точно и своеобразно передают внешний вид персонажа. Вот несколько примеров их затейливых и интересных образов.

Винни-Пух и Пятачок

bettyberry

Пиноккио

bettyberry

Когда-то для Даниэль и Николь воссоздание образов мультяшек и звёзд было лишь хобби, которое приносило им огромное удовольствие. Но со временем увлечение переросло в нечто большое, и сейчас у девушек есть собственный бренд одежды Betty Berry. Теперь любимое дело приносит близняшкам не только радость, но и прибыль.

Эльза и Анна, «Холодное сердце»

bettyberry

Гарри Потер и Рон Уизли

bettyberry

Аид, «Геркулес»

bettyberry

Дональд Дак

bettyberry

Кевин Маккаллистер, «Один дома»

bettyberry

Себастьян и Флаундер, «Русалочка»

bettyberry

Микки и Минни Маус

bettyberry

Гуфи

bettyberry

Миссис Поттс, «Красавица и Чудовище»

bettyberry

Николь и Даниэль не ограничивают себя в образах, которые им хотелось бы попробовать повторить. Будь ты чайником или диснеевской принцессой, всё равно окажешься во внимании двух этих прекрасных девушек. Да и миссис Поттс здесь вышла просто очаровашкой.

Чудовище

bettyberry

Белль

bettyberry

Чендлер и Джо из сериала «Друзья»

bettyberry

Лило и Стич

bettyberry

Круэлла, «101 далматинец»

bettyberry

Железный дровосек, «Волшебник страны Оз»

bettyberry

Кенга и крошка Ру, «Новые приключения Винни-Пуха»

bettyberry

Бонус: картина «Американская готика»

bettyberry

Не смогли сёстры пройти и мимо известных картин. Хоть их образы они повторяют крайне редко, но зато очень даже метко. А ещё всегда интересно попробовать себя в чём-то новом и выйти из зоны комфорта. Это и сделали девушки, за что им уже можно похлопать.

Кстати о картинах: вот тут вы можете посмотреть, как некоторые люди тоже покреативили от души и воссоздали известные работы художников точь-в-точь.

# Интересное
По материалам: twizz

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