. Боррель посчитал неправильными ответные меры России, Китая и Ирана на санкции Евросоюза
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Боррель посчитал неправильными ответные меры России, Китая и Ирана на санкции Евросоюза

Боррель посчитал неправильными ответные меры России, Китая и Ирана на санкции Евросоюза

Евросоюз считает ошибкой ответные меры России, Китая и Ирана на санкции, введенные странами объединения против этих государств, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, добавив, что ЕС готов к этим шагам.

"Все, против кого вводились санкции, принимали ответные меры. Это делала Россия, это делал Китай, это делал Иран, это часть игры. Мы готовы к этому, но я считаю это ошибкой".

Дипломат подтвердил, что министры объявят новые санкции в отношении Тегерана за "подавление протестов". Касательно новых антироссийских ограничений Боррель указал, что страны Евросоюза не планируют пока их введение. Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил на встрече глав МИД стран ЕС, что республика "продолжает ждать девятый пакет санкций", и не согласился с утверждением, что не осталось целей для новых ограничений.


В начале месяца ЕС собирался вводить новые ограничения против Ирана после того, как страна признала поставки беспилотников Москве. Официальный Тегеран подчеркивал, что это было еще до начала российской спецоперации на Украине.

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По материалам: uposters.ru

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