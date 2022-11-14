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Цены могут взлететь после Нового года

Цены могут взлететь после Нового года
Эксперт рассказала, какие продукты могут сильно подорожать.   С начала года в магазинах снова вырастут цены. Как минимум на один продукт. И это — жизненно важная для рациона говядина. Такой прогноз дала профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. По словам эксперта, в стране не хватает отечественного продукта. В России производят лишь 80% от потребностей внутреннего рынка. Поскольку есть зависимость от импорта, цены могут сильно взлететь, если объемы поставок уменьшатся. Еще одним фактором грядущего подорожания стало то, что Министерство сельского хозяйства обнулило вывозные пошлины. Это привело к тому, что отечественные производители вместо того, чтобы продавать говядину у себя на родине, переориентировались на Восток, — им так выгоднее, говорит Сорокина. С другими видами мяса, в том числе с курицей и свининой, проблем нет. Так, птицей россияне обеспечены на 95%, а свининой на 90%. Поэтому рынок внешней торговли на цены не сильно влияет.  Хотя и здесь есть нюансы. Так, инкубационные яйца и генетический материал в свиноводстве тоже закупались в других странах. И если для производителей затраты увеличатся, это сразу скажется на розничной цене и на кошельке простых покупателей, пишет агентство «Прайм».  Ранее стало известно, о скором подорожании кофе примерно на 25%. Эксперты признали, что из-за низкого урожая появился дефицит продукта, поэтому цены закономерно поползли вверх.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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