. Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?

Меркурий меняет знак и начинает транзит в Скорпионе с 14 ноября, рассказала астролог Лариса Андерсен.⠀ ♏Скорпион – это знак тайн, магии и всего неизведанного. Транзит будет способствовать тому, что многие из нас станут излишне подозрительными и возникнет желание подвергать все детальному анализу. Это качество прекрасно поможет в работе, где необходимо анализировать и размышлять. Все мысли станут более четкими и ясными, поэтому прекрасно заниматься решением важных вопросов, изучением новых проектов или возникающих идей.Но для отношений лишняя подозрительность приведет к снижению доверия между партнёрами.❌ Поэтому не поддавайтесь стремлению беспричинно проверить телефон партера или аккаунт в соцсетях.💭В период транзита все мысли и чувства выплывут наружу и перестанут копиться внутри. Особенно это проявится в речи, она станет четкой, быстрой и решительной, иногда резкой и критичной. Воспользуйтесь возможностью расставить все точки над i с врагами, недругами и провести переговоры с неприятными вам людьми. Ваш собеседник даже не успеет вам возразить.☝Но будьте осторожнее, ведь окружающие могут попытаться вас раскритиковать или сказать что-то нелицеприятное. Любые подколы, шутки в период нахождения Меркурия в Скорпионе лучше оставить на потом. Многие попросту затаят обиду и в самый неподходящий момент могут отомстить. Ну что ж поделать, Скорпионы они такие🤷‍♀️.Могут также появиться проблемы в интимной сфере жизни. Не стоит копить все в себе, обратитесь к сексологам и специалистам. Сейчас для этого лучшее время.🌺Если вы давно решались начать изучать тайные и духовные знания, развиваться и углубляться в эзотерику или профессионально расти в этих сферах, то пора решиться и приступить к делу. Транзит Меркурия в Скорпионе – самое благоприятное время для таких начинаний.Транзит продлится до 3 декабря.Во благо вам и Вселенной 💫