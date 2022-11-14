. Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
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Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?

Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
Меркурий меняет знак и начинает транзит в Скорпионе с 14 ноября, рассказала астролог Лариса Андерсен.⠀ ♏Скорпион – это знак тайн, магии и всего неизведанного. Транзит будет способствовать тому, что многие из нас станут излишне подозрительными и возникнет желание подвергать все детальному анализу. Это качество прекрасно поможет в работе, где необходимо анализировать и размышлять. Все мысли станут более четкими и ясными, поэтому прекрасно заниматься решением важных вопросов, изучением новых проектов или возникающих идей.

Но для отношений лишняя подозрительность приведет к снижению доверия между партнёрами.
❌ Поэтому не поддавайтесь стремлению беспричинно проверить телефон партера или аккаунт в соцсетях.

💭В период транзита все мысли и чувства выплывут наружу и перестанут копиться внутри. Особенно это проявится в речи, она станет четкой, быстрой и решительной, иногда резкой и критичной. Воспользуйтесь возможностью расставить все точки над i с врагами, недругами и провести переговоры с неприятными вам людьми. Ваш собеседник даже не успеет вам возразить.

☝Но будьте осторожнее, ведь окружающие могут попытаться вас раскритиковать или сказать что-то нелицеприятное.  Любые подколы, шутки в период нахождения Меркурия в Скорпионе лучше оставить на потом. Многие попросту затаят обиду и в самый неподходящий момент могут отомстить. Ну что ж поделать, Скорпионы они такие🤷‍♀️.

Могут также появиться проблемы в интимной сфере жизни. Не стоит копить все в себе, обратитесь к сексологам и специалистам. Сейчас для этого лучшее время.

🌺Если вы давно решались начать  изучать тайные и духовные знания,  развиваться и углубляться в эзотерику или профессионально расти в этих сферах, то пора решиться и приступить к делу. Транзит Меркурия в Скорпионе – самое благоприятное время для таких начинаний.

Транзит продлится до 3 декабря.

Во благо вам и Вселенной 💫
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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