. ЧП: Произошел теракт на туристической улице Стамбула
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ЧП: Произошел теракт на туристической улице Стамбула

ЧП: Произошел теракт на туристической улице Стамбула
Множество людей погибло на улице в Турции. Буквально несколько часов назад стало известно о взрыве в центре Стамбула. Согласно последним данным, пострадало более 50 человек, шестеро погибли. Сейчас улица Истикляль перекрыта сотрудниками правоохранительных органов, работают медики. По этому адресу находится генеральное консульство России. Турецкие канала сообщают, что взрывчатое вещество в действие привел террорист-смертник. Людей, живущих вблизи места взрыва, эвакуируют в срочном порядке. Полиция пока не располагает информацией о том, есть ли среди жертв граждане России. Власти просят очевидцев не делиться подробностями трагедии во избежания распространения различных слухов.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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