. Дарья Повереннова поделилась кадрами пикантной фотосессии
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Дарья Повереннова поделилась кадрами пикантной фотосессии

Дарья Повереннова поделилась кадрами пикантной фотосессии
50-летняя актриса Дарья Повереннова запечатлелась в мини платье с обнаженной спиной. Еще недавно Дарья Повереннова была блондинкой со стрижкой под мальчика. Актриса сменила имидж, стала брюнеткой и слегка отрастила волосы. В новом образе Дарья решила устроить фотосессии в блестящем мини платье. Дарья предстала в серебристом сверкающем мини с «драгоценной» вышивкой, под которым у нее не оказалось белья. Платье в стиле комбинации на тонких бретельках подчеркнул изящную фигуру актрисы, обнажив спину. Повереннова запечатлелась, присев и обхватив  себя руками. Артистка смотрела прямо в объектив широко раскрытыми глазами.
Поклонники остались в восторге от чувственного женственного образа артистки. Дарью осыпали  комплиментами. «Такая трогательная!», «Роскошная! Как же это красиво, эмоционально красиво, в линиях красиво, такая утончённость в силуэте, завораживающе фото», «У неё необыкновенные глаза», «Даша, до чего же красиво! Вам запросто можно на подиум», — пишут пользователи.
Напомним, Дарья Повереннова снялась в культовом сериале «Бригада». 20 лет назад актриса сыграла мачеху Космоса.
# Шоу-бизнес Повереннова Дарья
По материалам: z-aya

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