. Дарья Повереннова поделилась кадрами пикантной фотосессии

50-летняя актриса Дарья Повереннова запечатлелась в мини платье с обнаженной спиной. Еще недавно Дарья Повереннова была блондинкой со стрижкой под мальчика. Актриса сменила имидж, стала брюнеткой и слегка отрастила волосы. В новом образе Дарья решила устроить фотосессии в блестящем мини платье. Дарья предстала в серебристом сверкающем мини с «драгоценной» вышивкой, под которым у нее не оказалось белья. Платье в стиле комбинации на тонких бретельках подчеркнул изящную фигуру актрисы, обнажив спину. Повереннова запечатлелась, присев и обхватив себя руками. Артистка смотрела прямо в объектив широко раскрытыми глазами.Поклонники остались в восторге от чувственного женственного образа артистки. Дарью осыпали комплиментами. «Такая трогательная!», «Роскошная! Как же это красиво, эмоционально красиво, в линиях красиво, такая утончённость в силуэте, завораживающе фото», «У неё необыкновенные глаза», «Даша, до чего же красиво! Вам запросто можно на подиум», — пишут пользователи.Напомним, Дарья Повереннова снялась в культовом сериале «Бригада». 20 лет назад актриса сыграла мачеху Космоса.