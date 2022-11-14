. День 14 ноября в истории

Всемирный день борьбы с диабетом.

Памятная дата ООН, установленная в 1991 году Всемирной орга­низацией здравоохранения и Международной диабетиче­ской федерацией. С 2007 года отмечается под эгидой Организации Объединённых Наций.

14 ноября 1891 года родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, открывший в 1922 году совместно с Чарльзом Бестом инсулин - лекарство, которое спасает жизнь людям, больным диабетом.

По различным оценкам, на сегодняшний день диабетом страдают от 230 до 347 миллионов человек на планете (около 6% взрослого населения земного шара). В Федеральном Регистре сахарного диабета в России зарегистрированы более 4 миллионов страдающих этим заболеванием.

День социолога в России.

Этот неофициальный праздник был учреждён в 1994 году в Санкт-Петербургском государственном университете. Его инициатором стал первый декан факультета «Социология» университета Асалхан Бороноев.

Дата праздника выбрана в честь открытия в 1901 году в Париже Русской высшей школы общественных наук, где начал работать один из первых в мире социологических факультетов.

Международный день логопеда.

Неофициальный профессиональный праздник специалистов, корректирующих дефекты речи у детей и взрослых.

Логопедия (от греч. lógos — слово, речь и paideía — воспитание, обучение) — отрасль педагогической науки — зародилась в середине XIX века. Она изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия.

33 года назад (1989) Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав».

Депортация народов — это печальная страница в истории нашей страны. В 1930-1950-х годах были принудительно переселены более 20 народов, населявших СССР. Это: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, балкарцы, калмыки, чеченцы, ингуши, крымские татары и турки-месхетинцы, болгары Одесской области, греки, румыны, курды, иранцы, китайцы, хемшилы и ряд других. Семь из них были лишены своей территориально-национальной автономии в СССР. По мнению историков, общее число всех депортированных составило свыше 6 миллионов человек.

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР 1950-х годах, но уже в середине 1960-х процесс был свернут и возобновился лишь 14 ноября 1989 года, когда была принята Декларации Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».

В апреле 1991 года Верховным Совета СССР был принят закон «О реабилитации репрессированных народов», который признал депортацию народов «политикой клеветы и геноцида».

86 лет назад (1936) на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды (ныне — Гидрометцентр России).

Гидрометцентр России — ведущее научно-исследовательское учреждение Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Среди его основных задач, получение новых знаний о природе развития и предсказания поведения глобальной системы атмосфера-океан-суша, оперативное обеспечение населения страны, а также государственных и хозяйственных структур гидрометеорологической информацией, включая предупреждения о неблагоприятных явлениях погоды, приводящих к стихийным бедствиям. В Гидрометцентре России работает около 400 человек.

87 лет назад (1935) в Кремле открылось Первое Всесоюзное совещание стахановцев.

Родоначальником этого движения был донбасский шахтёр Алексей Стаханов, который 31 августа 1935 года за одну смену (5 часов 45 минут) добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.

Уже к концу 1935 года почти на каждом предприятии и колхозе появились свои стахановцы. Зачинателем этого движения в машиностроении стал Александр Бусыгин, бригада которого отковала за смену 966, а позднее — 1001 коленчатый вал при норме 675. В сентябре 1935 года Билял Ихласов установил Всесоюзный рекорд добычи руды, выполнив дневную норму на 485 %. В сельском хозяйстве активистами движения были организатор первой в СССР женской тракторной бригады Прасковья Ангелина, комбайнер Константин Борин и звеньевая Мария Демченко.

В 1950-х годах на смену стахановскому движению пришло движение за коммунистическое отношение к труду. Рабочие-стахановцы сменились ударниками и коллективами коммунистического труда.

102 года назад (1920) Совет народных комиссаров издал декрет «О реорганизации преподавания общественных наук в высших учебных заведениях РСФСР».

В соответствии с документом, университетское образование претерпело серьёзные изменения. Вместо исторических факультетов были созданы факультеты общественных наук. Обязательными для преподавания в высшей школе стали новые дисциплины: исторический материализм, капитализм и пролетарская революция, политический строй и социальные задачи РСФСР.

Все преподаватели обязаны были изучить основы марксизма, успешно сдать экзамен и вести общественные дисциплины только по марксистским программам. Тех, кто не выполнит эти требования, увольняли.

102 года назад (1920) бухту Севастополя бухту покинули последние корабли Белого флота.

11 ноября 1920 года, после поражения в Крыму, командующий Белой армией генерал Пётр Врангель отдал приказ об эвакуации «всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства, с их семьями, и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага».

За несколько дней из портов Крыма вышло 126 кораблей, вместивших в себя порядка 150 тысяч человек, не считая команд. Последнее судно покинуло Родину 14 ноября 1920 года.

152 года назад (1870) был утвержден устав Товарищества передвижных художественных выставок.

Это творческое объединение было образовано в 1863 году, когда 14 учеников императорской Академии художеств вышли из её состава в знак протеста против установленных академией правил конкурсов. Они организовали «Артель», которая впоследствии была преобразована в Товарищество передвижных художественных выставок. Её возглавил художник И.Н. Крамской.

В декабре 1871 года открылась первая выставка передвижников. На ней были представлены около 50 произведений, в том числе портреты работы И.Н. Крамского, картина Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея», пейзажи И. Шишкина, полотно В. Перова «Охотники на привале» и пейзаж А. Саврасова «Грачи прилетели».

Позднее выставки передвижников проводились ежегодно, последняя, 48-я, состоялась в Москве в 1923 году.

51 год назад (1971) автоматическая межпланетная станция Маринер-9 была выведена на орбиту Марса.

Космический аппарат был запущен 30 мая 1971 года с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Атлас D. Спустя 168 дней Маринер-9 был выведен на орбиту вокруг Марса и стал первым в мире искусственным спутником Марса. Он передал на Землю свыше 7 тысяч фотографий планеты, на её поверхности были обнаружены рельефные образования, напоминающие реки и каналы. Станция сделала первые снимки спутников Марса — Фобоса и Деймоса.

100 лет назад (1922) начала регулярное веща­ние национальная вещательная компания BBC.

Она была создана в октябре 1922 года частными корпорациями: Marconi’s Wireless Telegraph Company, Metropolitan Vickers Electrical Company, Radio Communication Company, The British Thomson-Houston Company, The General Electric Company и Western Electric Company. 14 ноября компания выпустила в эфир первую в Великобритании радиопе­редачу.

Сегодня BBC — это одна из крупнейших медиакорпораций в мире. Ей принадлежат два эфирных и три кабельных телеканала в Великобритании, 14 национальных цифровых радиостанций, несколько интернет-сайтов и около 40 журналов.

133 года назад (1889) американская журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».

Знаменитый приключенческий роман был опубликован в 1872 году, однако смельчаков, желающих побить рекорд его главного героя, не находилось. И вот, спустя почти 20 лет, вызов Филиасу Фоггу бросила репортер нью-йоркской газеты «New York World» Нелли Блай.

Спонсировала это необычное путешествие редакция газеты, издателем которой был Джозеф Пулитцер. В день отъезда Блай в «New York World» вышло небольшое объявление, о предстоящем вояже журналистки. Читателям было предложено сделать ставки на результат ее путешествия. В этот день было продано почти миллион номеров газеты, что было гораздо больше, чем когда-либо до этого.

14 ноября 1889 года круизное судно «Августа Виктория», на борту которого находилась Нелли Блай, отчалило от нью-йоркской пристани в 9 часов 40 минут 6 секунд (это было зафиксировано в официальном протоколе). Переплыв Ла-Манш, она немного отклонилась от своего маршрута, и, заехав во французский город Амьен, где жил Жюль Верн, взяла интервью у знаменитого писателя-фантаста. Далее были Италия, Египет, Цейлон, Сингапур, Гонконг и Япония.

25 января 1890 года в 15:51 Нелли Блай прибыла в Нью-Йорк. Экипаж доставил журналистку в редакцию газеты «New York World», где и была зафиксирована продолжительность ее кругосветного путешествия с точностью до секунд: 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд. Таким образом, «рекорд» Филеаса Фогга был побит.

В редакцию газеты потоком шли поздравительные телеграммы, среди которой оказалась такая: «Я не сомневался в успехе Нелли Блай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь! Жюль Верн».

Свои приключения Нелли Блай подробно описала в книге «72 дня вокруг света».

134 года назад (1888) в Париже был открыт Институт Пастера.

Это научная организация, занимающаяся исследованиями в области биологии, микроорганизмов, инфекционных заболеваний и вакцин, названа в честь известного французского учёного-микробиолога Луи Пастера, основателя и первого его директора.

Институт — один из мировых лидеров в изучении инфекционных заболеваний. Здесь были сделаны важнейшие открытия, которые привели к успешной борьбе против таких заболеваний, как грипп, дифтерия, туберкулёз, полиомиелит, столбняк, жёлтая лихорадка и чума.

С 1908 года около 10 учёных института, в том числе русский биолог Илья Мечников, стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

Институт Пастера — это центр сети научно-исследовательских учреждений, включающей более 20 институтов за пределами Франции, в том числе Институт Пастера в Санкт-Петербурге.