. Дешевые ключи с играми для Xbox, из Аргентины и Турции, больше нельзя купить

Вадим Карасев





Многие игроки, при этом не только в России, пользуются лазейкой для покупки игр на Xbox — приобретая их из Аргентины или Турции, где зачастую стоимость игр оказывается гораздо дешевле. Но не все игроки имеют возможность напрямую приобретать в этих регионах, поэтому они пользуются услугами посредников, которые для них приобретают нужные ключи «в подарок» в дешевых регионах. Похоже, что Microsoft начала прикрывать эту возможность.

Уже несколько дней в Турции и Аргентине отсутствует возможность в Microsoft Store купить игры в подарок. Продавцы, которые подобным образом ранее приобретали ключи, начали поднимать цены, а некоторые из них поменяли способ получения игры, приобретая проекты непосредственно на аккаунт клиента (но для этого требуется отдавать доступ к своему аккаунту, что небезопасно).

Интересно, что покупать игры в подарок нельзя теперь в Microsoft Store именно в дешевых регионах. Например, так выглядит страница в Microsoft Store в США:





А так в Аргентине, где теперь отсутствует пункт покупки ключа в подарок:





На данный момент официальных комментариев по данной ситуации от Microsoft не поступало.