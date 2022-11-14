. Детский омбудсмен заявила о важности поддержки детей с диабетом

Вадим Карасев

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во Всемирный день борьбы с диабетом напомнила о важности всесторонней поддержки детей с таким заболеванием.

Львова-Белова отметила, что только за первый год ее работы в должности детского омбудсмена ей поступило 283 заявления. Так, авторы одного из обращений из Кировской области добивались бесплатной выдачи систем непрерывного мониторирования сахара в крови и расходных материалов к ним.

"Эти приспособления не включены в перечень медицинских изделий, которые предоставляются по рецепту бесплатно в рамках набора социальных услуг за счет федерального бюджета, поэтому каждый регион принимает такое решение исходя из своих возможностей. После обращения Уполномоченного правительство области скорректировало региональное законодательство. По предложению омбудсмена обеспечивать детей бесплатными расходниками за счет территориальных программ начала и Архангельская область", - отметили в пресс-службе уполномоченного.

По словам Львовой-Беловой, сейчас такая льгота есть более чем в 50 регионах, но важно, чтобы системы непрерывного мониторирования сахара в крови и расходные материалы к ним были включены в федеральный Перечень изделий медицинского назначения, которые выдаются бесплатно по рецепту.

Институт уполномоченного также выявил успешные региональные практики работы с диабетом в общеобразовательных организациях и считает, что их необходимо распространить как можно шире.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе выстроена целая система работы, начиная с определения ответственных в каждой школе, до обучения всех, кто взаимодействует с ребенком. Педагоги проходят инструктаж, для школьных медработников проводится повышение квалификации, они получают от лечащего врача рекомендации по медицинскому сопровождению ребенка, его питанию (в школах организован диетический стол) и физическим нагрузкам, нагрузки контролируются на уроках физкультуры. В регионе действуют школы для пациентов с сахарным диабетом, где можно научиться азам жизни с заболеванием. Родителей обучают правильному уходу за ребенком, дети осваивают навыки саморегулирования, учатся контролировать помпу и самостоятельно делать себе инъекции, усваивают основы правильного поведения.

"Детям с сахарным диабетом нужно предоставлять все возможности для полноценной жизни. А самоощущение человека, его уверенность в том, что даже с заболеванием он может быть активным, учиться, заниматься спортом, добиваться успеха – важная составляющая благополучия. И, развивая эту практику, мы могли бы сделать большой скачок в повышении качества жизни детей с этим диагнозом", – сказала омбудсмен.