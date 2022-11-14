. Digital Foundry: тест обновления Cyberpunk 2077 с FSR 2.1 на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





На этой неделе Cyberpunk 2077 получил апдейт под номером 1.61, который добавляет поддержку AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. Технические специалисты Digital Foundry выпустили разбор новой технологии на разных платформах.

Специалисты Digital Foundry в ролике, который можно посмотреть ниже, приходят к выводу, что внедрение AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 на Xbox Series X | S и Playstation 5, в первую очередь, привело к улучшению качества изображения. В частности, технология позволяет избавиться от различных дефектов, таких как ореолы при движении и мерцание на волосах. Кроме того, заметно улучшено качество графики дальних объектов, что хорошо видно в ролике.

Что касается производительности, Cyberpunk 2077 все еще не имеет стабильных 60 FPS на всех консолях. На производительность технология FSR 2.1 не оказала никакого влияния на Xbox Series X и Playstation 5 — в игре все еще есть падения до 50 FPS в «сложных» сценах. На Xbox Series S же есть некоторые улучшения производительности, но не обязательно, что это связано с FSR 2.1, специалисты Digital Foundry говорят по этому поводу следующее: «это вполне может быть связано с настройками динамического разрешения и/или внедрением апскейлера AMD».

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