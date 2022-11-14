. Дмитрий Дибров с женой едва не погибли во время теракта в Стамбуле

Жена ведущего Дмитрия Диброва рассказала, как они пережили этот кошмар. Несколько часов назад стало известно о взрыве на главной туристической улице Стамбула. Премьер-министр Турции Эрдоган предположил, что это был теракт. Сейчас в крупнейшем городе Турции отдыхают тысячи туристов, среди них и российские селебрити. Дмитрий Дибров отправился в отпуск вместе с супругой Полиной. Как оказалось, чета прогуливалась по той самой улице Истикляль за пару часов до взрыва, от которого погибли 6 человек и пострадали более 50 человек. Поклонники пары беспокоились за них, но многодетная мама успокоила их.Сегодня был ясный и солнечный день в Стамбуле. После приятного завтрака мы гуляли по улице Истикляль в компании Анны и чудесного гида. А потом весь этот ужас. Просто кошмар. Сейчас на улицах военная техника, все оцеплено и над головами летают вертолеты. «Даже не верится, что так устроен мир, только же все было хорошо и спокойно. Домой мы добирались на трамвае и метро, город встал, пробки и суета. Спасибо Анне за доставку в гостиницу, реальный переполох на улицах. Еще раз, наши соболезнования», — добавила модель. К слову, обстановка в Стамбуле все еще напряженная. Несколько минут назад местные СМИ передали, что у метро Шишхане слышна стрельба. Пока подробностей об этом нет.