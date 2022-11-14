. Доверьте ремонт электроники нам!

Вадим Карасев

Жизнь современного человека невозможно представить без электроники. Она существенно облегчает решение многих задач, позволяет экономить собственное время и силы, освобождает от лишних хлопот. Однако этот верный помощник может выдавать сбои работы. В таких случаях срочно требуется ремонт электроники. Жители Екатеринбурга могут заказывать его в компании «Академсервис».

5 этапов сотрудничества с Академсервис

Академсервис осуществляет ремонт бытовой техники в Екатеринбурге различных видов. Это мясорубки, обычные пылесосы, микроволновые печи, кухонные комбайны, электродуховки, беспроводные пылесосы, индукционные плиты. Наши специалисты всегда получают качественный результат благодаря большому опыту, наличию необходимых запчастей. Мы делаем все, чтобы вернуть работоспособность вашему устройству на долгие годы без необходимости периодических обновлений, техобслуживания.

Кроме того, наш сервисный центр техники «Академсервис» предоставляет ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов, игровых приставок, мониторов, телевизоров. Мы беремся за устройства любых марок, годов выпуска.

Как происходит сотрудничество с нами:

Сперва тщательно осматриваем технику. Называем предварительную стоимость ремонтных работ. Клиент оформляет заявку. Принимаем устройства на ремонт. Осуществляем детальную качественную диагностику на специальном оборудовании. Производим высококачественный ремонт. Выдаем восставленную технику клиенту.

Связаться с нами можно по указанному номеру телефона, социальным сетям, лично в офисе.

Главные аргументы, чтобы вам стать нашим клиентом

Почему вам стоит обратиться в сервисный центр бытовой техники «Академсервис»? Давайте выделим главные аргументы:

у нас действуют демократичные цены услуг, предоставляются скидки;

осуществляем бесплатную диагностику;

располагаем большим количеством запчастей, что позволяет нам быстро проводить ремонтные работы – от нескольких минут до трех дней;

всегда на связи с клиентами, отвечаем на любые вопросы;

работаем каждый день.

Мы готовы обеспечить лучшее сервисное обслуживание в Екатеринбурге. На все проведенные работы обязательно будут предоставлены гарантии качества. Также наша компания предложит вам абсолютно бесплатную доставку устройств в сервис и обратно. С нами сотрудничать выгодно, надежно и удобно! Доказательством тому являются положительные отзывы наших клиентов.



