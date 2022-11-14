. Evil West будет работать в 1080p на Xbox Series S, а на Xbox One X в 4K — на обеих консолях 30 FPS

Вадим Карасев





Разработчики экшена Evil West, который должен выйти уже на следующей неделе, поделились информацией о работе проекта на различных консолях. Интересно отметить, что по заявленным характеристикам версия для Xbox One X выглядит предпочтительнее версии для Xbox Series S.

Согласно информации, которую опубликовали разработчики, игра Evil West будет работать в 4K при 30 FPS на Xbox One X, а игроки на современной Xbox Series S получат 1080p при те же 30 FPS. Так выглядят характеристики Evil West на всех консольных платформах:

1080p при 30 FPS2160p при 30 FPS1080p при 30 FPS1080p при 30 FPS (с улучшенным графическим качеством по сравнению с Playstation 4)1080p при 30 FPS2160p при 30 FPS (качество) / 1080p при 60 FPS (производительность)2160p при 30 FPS (качество) / 1080p при 60 FPS (производительность)

Еще один интересный момент в этих характеристиках — заявленное улучшенное качество графики на Playstation 4 Pro в сравнении с Playstation 4. Тогда как для Xbox One X разработчики этого не заявляют, но на старшей консоли поколения Xbox One игра будет работать в 4K, в отличие от Playstation 4 Pro.