. Еврокомиссия прокомментировала обвинения в предвзятости по сделке Microsoft и Activision Blizzard
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Еврокомиссия прокомментировала обвинения в предвзятости по сделке Microsoft и Activision Blizzard

Еврокомиссия прокомментировала обвинения в предвзятости по сделке Microsoft и Activision Blizzard


Сделка между Microsoft и Activision Blizzard на основных рынках — Европа, США, Британия — пока не получила одобрение со стороны регуляторов. Еврокомиссия недавно начала углубленное расследование, результаты которого должны быть предоставлены к концу марта 2023 года.

На днях один из сотрудников Еврокомиссии Рикардо Кардосо (заместитель начальника отдела межведомственных связей и связей с общественностью Европейской комиссии) сообщил в твиттере, что сейчас Комиссия работает над тем, чтобы Call of Duty была доступна на «других консолях (включая мою Playstation)».

Это вызвало большое возмущение в соцсетях, многие посчитали сотрудника предвзято настроенным в отношении сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Ранее сам Рикардо Кардосо объяснил свой твит, заявив, что не участвует в рассмотрении самой сделки. А теперь комментарий дала и Еврокомиссия:

Г-н Кардосо не участвует в оценке этой сделки. Кроме того, как ясно указано в его профиле в Твиттере, он публикует твиты в личном качестве [а не от лица организации].

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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