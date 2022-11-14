. Евросоюз решил начать учебную миссию для 15 тысяч украинских военных

Вадим Карасев

Евросоюз начнет учебную миссию для 15 тысяч украинских военных в Германии и Польше

Министры иностранных дел стран Евросоюза решили начать учебную миссию для Вооруженных сил Украины. Планы дислокации предусматривают, что около 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в Германии, Польше и других странах объединения, пишет Bild.

Дата начала учений — вторник, 15 ноября. Предполагается, что на период обучения выделят 106,7 миллиона евро, а военнослужащих будут готовить на территории Польши и Германии (а также, возможно, других стран).

В декабре ЕС собирается выделить Украине помощь в размере полмиллиарда евро. После объявления Россией специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Европейского союза, США и другие государства регулярно направляют на Украину финансовую и военную помощь. США в начале ноября пообещали выделить 400 миллионов долларов помощи.