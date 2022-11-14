Евросоюз решил начать учебную миссию для 15 тысяч украинских военных
Министры иностранных дел стран Евросоюза решили начать учебную миссию для Вооруженных сил Украины. Планы дислокации предусматривают, что около 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в Германии, Польше и других странах объединения, пишет Bild.
Дата начала учений — вторник, 15 ноября. Предполагается, что на период обучения выделят 106,7 миллиона евро, а военнослужащих будут готовить на территории Польши и Германии (а также, возможно, других стран).
В декабре ЕС собирается выделить Украине помощь в размере полмиллиарда евро. После объявления Россией специальной военной операции на Украине 24 февраля страны Европейского союза, США и другие государства регулярно направляют на Украину финансовую и военную помощь. США в начале ноября пообещали выделить 400 миллионов долларов помощи.