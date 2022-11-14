. Филипп Киркоров получил серьезное ранение

Певец Филипп Киркоров признался, что он потерял кровь, и будет ходить в гипсе. Евгений Плющенко вчера лихо уделал Федерацию фигурного катания на коньках РФ, устроив празднование своего 40-летия в один день с четвертым этапом «Гран-при России». В результате на его шоу в «Динамо» пришло почти 12 тысяч зрителей, а Федерация не смогла продать даже две тысячи билетов на запасной каток ЦСКА. И трехкратный чемпион мира не разочаровал собравшихся. Помимо лучших фигуристов, он сумел заполучить к себе даже Филиппа Киркорова, прискакавшего на выступление буквально на одной ноге из-за травмы. «У Филиппа проблема с пальцем. Он вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет… Он нам сказал: «Ребята, у меня практически сломан палец», — рассказала Яна Рудковская.Но когда она с испугом спросила, значит ли это, что он не придет, тот ее успокоил. «Я на одной ноге прискачу!», – передала она обещание Киркорова «МК». И ведь сдержал свое слово, хотя за кулисами передвигался очень осторожно, было видно, что ему больно. При этом о травме никому ничего не сказал, особенно журналистам, в отношениях с которыми у Бедросовича наступило очередное охлаждение. Он спел две песни, под которые кружилась под потолком на акробатических качелях «русская ракета» Саша Трусова со своим возлюбленным Марком Кондратюком, и покинул спорткомплекс. А зрители остались наслаждаться зрелищем дальше.