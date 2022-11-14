. Фотограф решил узнать, что будет, если в тропическом лесу поставить зеркало

Марк Фернли - фотограф дикой природы из Великобритании оставил большое зеркало в лесах Амазонии во время своего исследования "Mirror Image Stimulation Study". И вот что из этого вышло...

Фотограф решил узнать, что будет, если в тропическом лесу поставить зеркалоФотограф решил узнать, что будет, если в тропическом лесу поставить зеркало

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