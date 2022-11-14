. Фотограф решил узнать, что будет, если в тропическом лесу поставить зеркало
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Фотограф решил узнать, что будет, если в тропическом лесу поставить зеркало

Фотограф решил узнать, что будет, если в тропическом лесу поставить зеркало

Марк Фернли -  фотограф дикой природы из Великобритании оставил большое зеркало в лесах Амазонии во время своего исследования "Mirror Image Stimulation Study". И вот что из этого вышло...

Фотограф решил узнать, что будет, если в тропическом лесу поставить зеркалоФотограф решил узнать, что будет, если в тропическом лесу поставить зеркало

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

Россиянам раскрыли опасность случайных касаний смартфона
Россиянам раскрыли опасность случайных касаний смартфона
Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в домогательствах
Барабанщика группы The Neighbourhood уволили после обвинений в
Дешевые ключи с играми для Xbox, из Аргентины и Турции, больше нельзя купить
Дешевые ключи с играми для Xbox, из Аргентины и Турции, больше нельзя
Массачусетский музей вернул индейцам вещи их соплеменников, погибших у Вундед-Ни
Массачусетский музей вернул индейцам вещи их соплеменников, погибших
Названо критичное соотношения выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Названо критичное соотношения выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Водитель фуры задремал и попал в аварию
Водитель фуры задремал и попал в аварию
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Ресторатор рассказал о рэп-баттле между Моргенштерном и Oxxxymiron
Ресторатор рассказал о рэп-баттле между Моргенштерном и Oxxxymiron
ЧП: Произошел теракт на туристической улице Стамбула
ЧП: Произошел теракт на туристической улице Стамбула
Ольга Орлова показала, с кем отмечает свое 45-летие
Ольга Орлова показала, с кем отмечает свое 45-летие
Ляйсан Утяшева после родов потеряла память
Ляйсан Утяшева после родов потеряла память
Представители каких знаков зодиака считаются более трудолюбивыми
Представители каких знаков зодиака считаются более трудолюбивыми

Топ на сегодня

Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР
Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России

Еще по теме

«Световые граффити» в тропическом лесу (9 фото)
Удивительные «световые граффити» в тропическом лесу (ФОТО)
Как пьянеют разные знаки зодиака?
Поздравляем дорогих защитников, пап и мужчин с 23 февраля! Ура!