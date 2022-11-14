. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог и писатель с мировым именем. Его прогнозы всегда полны полезной информации, поэтому старайтесь следить за его рекомендациями и советами на каждую новую неделю.

Портал Woman’s day поделился с нами мыслями наставлениями астролога. Эксперты сайта dailyhoro.ru решили дать нам немного больше полезной информации касаемо того, как привлечь удачу и статься счастливее в период с 14 по 20 ноября 2022 года. Пусть это время станет для вас наполненным свободой, возможностями и успехами, а не трудностями и разочарованиями.

Овен

Овнам потребуется много удачи на этой неделе, особенно если те хотят добиться отличных результатов в работе, бизнесе, финансовых делах. Зодиакальные камни-талисманы помогут этим людям быстрее добиваться поставленных задач. Астрологи не советуют Овнам планировать покупки и какие-то важные дела или встречи на выходные. В субботу и воскресенье лучше как следует отдохнуть. Также астрологи настоятельно рекомендуют не ругаться с близкими и не начинать конфликтов на работе, особенно если причиной послужит какая-то мелочь. Нужно беречь свои внутренние силы.

Телец

Тельцам нужно срочно усилить свою энергетику, поскольку неделя вряд ли для них окажется простой. Особенно важно это 16 числа, когда Венера перейдет в Знак Стрельца и лишит Тельцов сил, мотивации. Ни в коем случае сейчас нельзя подписывать важных бумаг, влезать в долги и безответственно относиться к своему здоровью. В любовных вопросах лучше попробовать поставить себя на место второй половинки. Необходимо понять, чего хочет любимый человек, дабы уже сейчас дать ему то, о чем он или она мечтают. Самый страшный враг дружбы и любви сейчас — неумение думать о других.

Близнецы

Как и у большинства других Знаков, у Близнецов самыми продуктивными и благоприятными днями недели станут 15, 19 и 20 ноября. Чтобы в это время сделать уверенный скачок вперед, придется избавиться от привычки жаловаться на жизнь, ведь она портит жизнь и отпугивает удачу. Астрологи советуют не бояться решения старых проблем и возвращения к проектам, которые могли на первый взгляд себя изжить. В романтической сфере Близнецов ожидает небольшая стагнация, но они справятся со всеми проблемами, если будут прислушиваться к мнению близкого человека.

Рак

Ракам больше всего будет везти в работе и делах. Вполне возможно, что самый лучший способ преуспеть в этих сферах — проявлять повышенную активность и не бояться принимать важных решений. Не исключено, что самым лучшим способом добиться желаемого станет проявление творческого подхода, причем даже в тех областях, где он не особо нужен на первый взгляд. Астрологи советуют всем без исключения Ракам бороться с навязчивыми мыслями. О том, как с ними совладать, мы рассказывали ранее в одной из наших статей. Победа над собой станет причиной привлечения успеха.

Лев

Львам, возможно, придется туго 15 и 16 числа, но это не значит, что в эти дни во всех сферах их может настигнуть фиаско. Все будет зависеть лишь от них самих и от того, насколько хорошо они смогут продумать все свои действия. Самым главным якорем в делах, работе и любви станет чувство вины. От него необходимо избавиться, причем как можно скорее. Для амурной сферы полезно будет заняться совместными делами со второй половинкой: ремонтом, генеральной уборкой, покупками. В финансовой сфере успехи ждут расчетливых и мудрых Львов, которые не бросаются в огонь, а ждут удобного случая.

Дева

Девам, вероятно, лучше сфокусироваться на работе и делах, а не на любви. Особенно это касается тех, кто ищет новые отношения. Вероятность найти любовь имеется, но в деловой сфере шансы на успех будут достаточно высоки. Всем тем, кто много общается с новыми людьми, желательно научиться считывать их характер. О внутреннем мире человека многое может рассказать, к примеру, его любимая еда. Наступает отличное время для поездок и смены обстановки. Девы, которые ищут работу, смогут найти весьма интересные предложения.

Весы

Весам Вселенная предоставит возможности для решения своих самых больших проблем. Это будет крайне удачное время для построения отношений, поисков любви, а также для новых знакомств. Помимо приятных людей в окружении Весов могут оказаться и токсичные личности. Для защиты от таких людей им стоит пользоваться лучшими оберегами и заговорами. Это замечательное время для совершения покупок, но только вынужденных. Тратить средства впустую на какие-то безделушки сейчас категорически запрещено. Это может спровоцировать шквал неудач.

Скорпион

Эта неделя будет непростой. Специальные практики и ритуалы помогут достигать успехов в любом деле. Помимо них Скорпионам понадобится толика уверенности в себе и желание стать лучше. Сейчас представителям данного Знака лучше почаще находиться в уединении и не стараться найти хоть кого-то. Спешка в любовных делах чревата крупными разочарованиями. Огромное значение будет иметь для Скорпионов работа. Сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться и откладывать на потом важные дела. В противном случае этих людей будут ждать неприятности: сейчас и в конце года.

Стрелец

Стрельцам стоит начать неделю с расхламления и избавления от всего ненужного. Это поможет им обрести внутреннюю силу и избавиться от страхов, неуверенности. В финансовой сфере этих людей ждет масса приятных новостей, но реализовать все свои возможности им будет достаточно сложно без помощи со стороны близких или друзей. Возможно, кто-то из окружения даст им важный совет, поэтому лучше сейчас не пропускать мимо ушей ничего. В любовных делах наступает момент переосмысления всего сущего. Не нужно бояться перемен — внутренних и внешних.

Козерог

Козерогам стоит попробовать найти для себя новый источник сил и энергии. На этой неделе многое должно измениться в их жизни. Чтобы добиться успеха как можно быстрее, придется быть чуточку внимательнее к мелочам. В них могут быть скрыты важные нюансы. В амурных делах Козерогов ожидает много дел. Этим людям нужно больше работать над собой и меньше обвинять в проблемах и неурядицах вторую половинку. Умение взять на себя ответственность дорого стоит. Настало время внести в личную жизнь немного новизны. Необходимо открыться всему новому.

Водолей

Для Водолеев неделя с 14 по 20 ноября является крайне благоприятной. Правда, это актуально лишь для сферы денег и работы. Необходимо включатся в рабочий процесс и ни в коем случае не лениться. Заработанные деньги нужно будет хранить как зеницу око. Астрологи отмечают, что на этой неделе могут активизироваться мошенники, которым захочется присвоить себе чужие деньги. Водолеям стоит остерегаться тех, кого они не знают. Любые заманчивые предложения и авантюры лучше пропускать мимо ушей. Привлечь удачу. любовь и достаток Водолеям помогут советы фэн-шуй на каждый день.

Рыбы

Это замечательное время для работы и ведения бизнеса. Рыбам стоит пользоваться самыми эффективными техниками и советами для улучшения концентрации внимания. Так эти люди смогут избежать ошибок и недочетов. В делах сейчас важно соблюдать порядок и следовать планам. В любовной сфере наступает хорошее время для флирта и знакомств. В длительном браке Рыбы могут начать испытывать некий дискомфорт. Это временное явление, с которым не придется бороться очень долго. Нужно быть открытыми и добрыми, чтобы окружающие люди смогли ответить взаимностью.