. Гузеева ответила критикам нецензурной фразой

Вадим Карасев

Телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику в свой адрес нецензурной фразой

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева ответила на критику в свой адрес. Ролик, посвященный критикам, телеведущая опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Гузеева записала видео во время массажа головы в SPA-центре. «Ой, друзья, что же вы меня все критикуете. И такая я, и сякая. Как говорится, критикуй, не критикуй — все равно получишь… Хорошего вам всем дня», — сказала она.

Ранее Гузеева ответила нецензурной фразой на вопрос об иске против нее из-за порчи стен в квартире соседки. «*** идите. *** идите. Сплетники, ***», — обругала ведущая журналиста, обратившегося к ней за комментарием.

Ранее Гузеева уже обращалась к своим критикам. В 2020 году в посте в Instagram она назвала критиков «недорогие плохие люди» и отметила, что их очень волнует ее возраст, вес и внешний вид. Ведущая выразила им сочувствие и предположила, что они страдают от недостатка сексуальной активности.